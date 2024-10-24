"Мы сходим с ума": женщину уволили из-за шутки в рабочем чате (видео)

Женщина сделала суровое предупреждение всем, кто собирается пожаловаться на своего менеджера в рабочем чате, признав, что ее разговор по принципу "целуйся, женись, избегай" закончился увольнением всей ее команды.

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Мы все любим пожаловаться на колег, или начальство оффлайн, или онлайн. Но неосторожность, или излишняя откровенность может послужить причиной увольнения. Что и произошло с британкой Натали, которая поделилась своей историей в соцсетях. Об этом пишет Mirror.

Натали уволили из-за шутки в рабочем чате

Она женщина рассказала, как ее уволили с работы вместе со всей ее командой после того, как были обнаружены их групповые чаты. Пользователь TikTok Натали, которая на платформе известна под ником @natnooner , поделилась этой веселой историей в качестве предупреждения всем.

Она заявила, что это "самое унизительное, что ей доводилось пережить". Заявляя, что сообщения, отправленные на корпоративном сайте, могут быть прочитаны вашим работодателем, она начала: "Точно то же самое произошло со мной в 2019 году, когда они уволили всю административную команду, включая меня".

Рассказывая свою историю, Натали объяснила, что в то время ее команда была очень недоукомплектована, подвергалась микроменеджменту, и моральный дух у всех был очень низким. Она продолжила: "Мы всегда общались друг с другом через Skype for Business и просто болтали о том, как дерьмово прошел день, и если мы когда-либо говорили о менеджерах, то использовали их первую букву имени. Они все равно знают, о ком вы говорите".

Натали объяснила, что однажды кто-то в команде создал групповой чат, когда один из коллег уходил, и они обсуждали, где встретиться, чтобы выпить по прощанию. Признав, что неделя выдалась тяжелой, кто-то, чтобы поднять настроение, начал разговор на тему "что бы вы предпочли?". Натали пошутила: "Это было что-то вроде "что бы вы предпочли: посадить кактус в свой цветок и поехать кататься на велосипеде или поработать там, где мы работаем". Конечно, вы можете догадаться, что выбрали большинство людей".

После она с сотрудниками продолжила болтать в чате и играть в игру "целовать, жениться, избегать", выбирая между Шреком, Стюартом Литтлом и кем-то с кем они работали".

Натали рассказала, что, не придавая значения групповому чату, она и еще один парень из ее команды были удивлены, когда их пригласили на совещание, чтобы обсудить, как часто они пользуются Skype, и что менеджер хочет просмотреть их сообщения.

После того, как ужас ситуации дошел до них, Натали сказала, что они нервничали в течение нескольких месяцев без каких-либо упоминаний об этом. Это продолжалось до тех пор, пока ее коллегу не вызвали на совещание и не уволили без промедления.

Она продолжила: "Мы сходим с ума, а потом меня вызывают, и на столе лежит целая стопка бумаг с распечатанным всем нашим разговором за ту неделю. Мой менеджер зачитывает мне весь разговор полностью и просит меня прокомментировать".

Признавая некоторые из своих любимых фраз со встречи, она призналась, что ей пришлось уточнить, что она имела в виду, что она будет целоваться со Шреком, вымышленным зеленым огром. Что она и сделала. Натали призналась, что она расплакалась и это было очень унизительно.

Натали рассказала, что ее и ее коллег в конечном итоге отстранили от работы с сохранением полной заработной платы, а затем всех уволили по электронной почте за грубое нарушение дисциплины. Она закончила: "Мораль этой истории такова: не пишите ничего на своем рабочем ноутбуке, телефоне, в сообщениях, которые может увидеть ваш начальник".

Напомним, женщину в Британии уволили после того, как из декретного отпуска она вышла на работу беременной.