Поліцейський понад десять років прикидався покійним сином для літньої пари, вбитої горем

Чоловік паралізованої жінки побачив поліцейського Цзяна на телебаченні і, помітивши його схожість із покійним сином, звернувся до нього з проханням допомогти втішити дружину. Відтоді правоохоронець підтримує сім'ю через регулярні відеодзвінки, запрошував їх до Шанхаю і навіть зустрічав свята разом із ними.

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Протягом 11 років поліцейський зі східного Китаю Цзян Цзінвей виконує роль покійного сина для літньої жінки, яка страждає на параліч і когнітивні порушення. Цей унікальний зв'язок виник після трагічної втрати, коли 2003 року подружжя Ся Чжаньхай і Лян Цяоін із провінції Шаньсі втратило свого сина внаслідок витоку газу. Смерть сина завдала непоправного удару по здоров'ю Лян, залишивши її паралізованою і з розумовими здібностями п'ятирічної дитини. Про це пише South China Morning Post.

Тяжкість втрати сильно тиснула на Лян, тому її чоловік, Ся, вигадав рятівну брехню, стверджуючи, що їхній син поїхав працювати в інше місто. Роки йшли, і одного разу Ся побачив у телевізійній програмі шанхайського поліцейського Цзян Цзінвея, який був напрочуд схожий на їхнього загиблого сина. У 2013 році Ся вирішив зв'язатися з Цзяном через популярне телешоу на материковому Китаї, з проханням допомогти в підтримці його дружини.

Цзян Цзінвей прикидається покійним сином літньої жінки Фото: SCMP

На шоу Цзян познайомився з літньою парою, поставши в ролі їхнього сина, що викликало у Лян сльози радості. Цей момент став початком їхніх довгих, зворушливих стосунків. У 2016 році Цзян запросив пару на екскурсію Шанхаєм, а на початку 2018 року приїхав до Шаньсі, щоб разом з ними відсвяткувати Китайський Новий рік. Зв'язок підтримувався і після цього — поліцейський регулярно дзвонив родині по відеозв'язку, надаючи їм моральну підтримку.

За ці 11 років їхній зв'язок тільки міцнів. В одному з нещодавніх відеодзвінків Лян помітила сиве волосся у Цзяна і з посмішкою сказала: "Мій сину, ти старієш". Наприкінці вересня Ся написав лист подяки на адресу Шанхайського управління громадської безпеки, де висловив свою вдячність поліцейському: "Спасибі за те, що виростили таку добру, співчутливу і відповідальну людину. Цзян протягом понад десяти років виконував роль сина і приніс нове життя в нашу колись пригнічену горем сім'ю".

Сам Цзян, згадуючи ці роки, зазначив, що турбота про "батьків" ніколи не була для нього тягарем. Навпаки, він знайшов у цьому досвід, сповнений тепла і задоволення: "Як дільничний поліцейський, я намагаюся виявляти таку саму увагу і турботу до всіх літніх людей у своєму районі".

11 жовтня, під час святкування Чун'ян, одного з китайських свят, Цзян знову зателефонував літній парі: "Тату, зі святом Чун'ян! Бажаю вам із мамою здоров'я".

Історія Цзяна і його самопожертви зворушила серця багатьох китайців у соцмережах. Один користувач WeChat написав: "Спасибі, Цзян, за твою доброту. Стосунки, які ви поділяєте з цією парою, вже давно переросли кровні узи". Інший додав: "Я плакав, читаючи цю історію. Навіть у світі, сповненому конфліктів і лих, такі історії вселяють тепло і надію".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мати з провінції Чжецзян у Китаї облила водою свого сина молодшого шкільного віку, щоб провчити його за знущання над однокласниками в школі. Це відео в соціальній мережі Weibo подивилося кілька мільйонів людей.