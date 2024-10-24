Полицейский более десяти лет притворялся покойным сыном для пожилой пары, убитой горем

Муж парализованной женщины увидел полицейского Цзяна на телевидении и, заметив его сходство с покойным сыном, обратился к нему с просьбой помочь утешить жену. С тех пор правоохранитель поддерживает семью через регулярные видеозвонки, приглашал их в Шанхай и даже встречал праздники вместе с ними.

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На протяжении 11 лет полицейский из восточного Китая Цзян Цзинвэй исполняет роль покойного сына для пожилой женщины, страдающей параличом и когнитивными нарушениями. Эта уникальная связь возникла после трагической утраты, когда в 2003 году супруги Ся Чжаньхай и Лян Цяоин из провинции Шаньси потеряли своего сына в результате утечки газа. Смерть сына нанесла непоправимый удар по здоровью Лян, оставив ее парализованной и с умственными способностями пятилетнего ребенка. Об этом пишет South China Morning Post.

Тяжесть утраты сильно давила на Лян, поэтому ее муж, Ся, придумал спасительную ложь, утверждая, что их сын уехал работать в другой город. Годы шли, и однажды Ся увидел в телевизионной программе шанхайского полицейского Цзян Цзинвэя, который был удивительно похож на их погибшего сына. В 2013 году Ся решил связаться с Цзяном через популярное телешоу на материковом Китае, с просьбой помочь в поддержке его жены.

Цзян Цзинвэй притворяется покойным сыном пожилой женщины Фото: SCMP

На шоу Цзян познакомился с пожилой парой, представ в роли их сына, что вызвало у Лян слезы радости. Этот момент стал началом их долгих, трогательных отношений. В 2016 году Цзян пригласил пару на экскурсию по Шанхаю, а в начале 2018 года приехал в Шаньси, чтобы вместе с ними отпраздновать Китайский Новый год. Связь поддерживалась и после этого — полицейский регулярно звонил семье по видеосвязи, оказывая им моральную поддержку.

За эти 11 лет их связь только крепла. В одном из недавних видеозвонков Лян заметила седые волосы у Цзяна и с улыбкой сказала: "Мой сын, ты стареешь". В конце сентября Ся написал благодарственное письмо в адрес Шанхайского управления общественной безопасности, где выразил свою признательность полицейскому: "Спасибо за то, что вырастили такого доброго, сострадательного и ответственного человека. Цзян на протяжении более десяти лет исполнял роль сына и принес новую жизнь в нашу когда-то подавленную горем семью".

Сам Цзян, вспоминая эти годы, отметил, что забота о "родителях" никогда не была для него обузой. Напротив, он нашел в этом опыт, полный тепла и удовлетворения: "Как участковый полицейский, я стараюсь проявлять такое же внимание и заботу ко всем пожилым людям в своем районе".

11 октября, во время празднования Чунъян, одного из китайских праздников, Цзян снова созвонился с пожилой парой: "Папа, с праздником Чунъян! Желаю вам с мамой здоровья".

История Цзяна и его самопожертвования тронула сердца многих китайцев в соцсетях. Один пользователь WeChat написал: "Спасибо, Цзян, за твою доброту. Отношения, которые вы разделяете с этой парой, уже давно переросли кровные узы". Другой добавил: "Я плакал, читая эту историю. Даже в мире, полном конфликтов и бедствий, такие истории вселяют тепло и надежду".

Напомним, ранее Фокус писал, что мать из провинции Чжэцзян в Китае облила водой своего сына младшего школьного возраста, чтобы проучить его за издевательство над одноклассниками в школе. Это видео в социальной сети Weibo посмотрело несколько миллионов человек.