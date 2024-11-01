"Братський зв'язок": наречений хотів узяти найкращу подругу шафером на весілля, але наречена розлютилася

За словами чоловіка, Зара — важлива людина в його житті і він хоче, щоб вона почала нову главу разом із ним, проте є проблеми. Його кохана Сара не хоче бачити дівчину на весіллі, адже гості можуть це неправильно сприйняти.

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Перед весіллям наречений почав наполягати, щоб узяти найкращу подругу як шафера, проте наречена виявилася проти. Дівчина думає, що гості все неправильно зрозуміють. Про це йдеться в матеріалі People.

Про свою проблему чоловік написав на форумі в Reddit. Він має намір взяти давню знайому Зару як "подружку нареченого". Наречена, яку звуть Сара, не оцінила таку ідею свого обранця.

Чоловік товаришує із Зарою з 7-річного віку і вони змогли утворити той самий "братський зв'язок", адже пережили багато подій разом. Зокрема дівчина була поруч, коли 2021 року померла його перша дружина і він залишився сам із сином.

"Я люблю Зару як молодшу сестру. Вона привозила їжу для нас із сином... Вона була поруч зі мною в найважчі моменти, і я хотів, щоб вона стала частиною нової глави в моєму житті", — поділився наречений.

З іншого боку, його майбутня дружина Сара не змогла потоваришувати із Зарою. З найпершої зустрічі подруга чоловіка здалася жінці грубою, хоча та доклала чимало зусиль для того, щоб у підсумку зблизитися. У результаті цього так і не сталося і нареченого все влаштовувало до того моменту, поки не почалися розмови про весілля.

Він захотів узяти Зару як шафера, проте Сарі це дуже не сподобалося, адже її обранець сильно б виділявся серед інших наречених. Вона навіть відкинула ідею, щоб подруга була в костюмі, а не сукні.

"Але вона все одно відмовилася, і я розгубився і запитав, чи не хоче вона, щоб Зара взагалі була на весіллі, і вона відповіла "так". Вона сказала, що не хоче, щоб у її друзів та інших людей склалося про мене неправильне враження (що, на мій погляд, було дуже по-дитячому)", — продовжив розповідь чоловік.

У результаті суперечки ні до чого не привели і Сара просто перестала розмовляти зі своїм хлопцем. Її друзі також не зовсім зрозуміли ідею з шафером, адже в такому разі підозрюють, що між чоловіком і жінкою не просто сильна дружба, а дещо більше.

Користувачі Reddit погодилися з нареченим, адже вважають, що наречена має поважати рішення свого чоловіка та поважати його стосунки з друзями.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що жінка 10 років чекала на весілля з коханим, однак коли він зробив пропозицію, то почув відмову. Історія стосунків пари прогнозовано розділила позиції користувачів мережі: одні підтримують рішення жінки, інші називають її непослідовною і стають на захист чоловіка.