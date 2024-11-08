В Ірландії під наркозом і ШВЛ прооперували 17-річну золоту рибку зі злоякісною пухлиною

Це був перший випадок введення загального наркозу рибі у клініці, а анестетики для пацієнта розводили у воді, в якій він перебував.

У Дубліні ветеринари врятували 17-річного китайського карася, золоту рибку, який ледь не помер від злоякісної пухлини. Медики провели рибі операцію під наркозом та імпровізованим апаратом ШВЛ, який постачав пацієнтці кисень. Про це пише видання The Daily Star.

Під час хірургічного втручання ветеринар вправно вирізав смертельну пухлину з обличчя карася.

Зазначається, що до ветеринарів по допомогу звернулися власники золотої рибки на ім'я Мерлін. Домашній улюбленець прожив з ними 17 років, але нещодавно у нього на голові з'явилася пухлина, яка почала заважати рибі нормально харчуватися.

Стурбовані господарі відвезли риб'ячого ветерана до клініки в Дубліні, де його прооперували. Пацієнту зробили анестезію, підключили до імпровізованої системи ШВЛ, яка постачала кисень, і видалили наріст.

"Власник Мерліна боявся, що його доведеться приспати, але ми вирішили спробувати видалити наріст, який, як ми підозрювали, був пухлиною. Сама операція була досить простою, але це був наш перший випадок введення загального наркозу рибі, що, безумовно, було складним. Складна частина полягала в тому, щоб привести Мерліна до правильної площини анестезії, перемістивши його в різні водяні ванни з різними рівнями анестетика, доданого у воду", — сказав ветеринар, який провів операцію.

Мерліна приспали анестизованою водою.

Господарі золотої рибки дуже раді, оскільки їхнього улюбленого вихованця не довелося присипляти і він зможе повернутися до нормального життя.

Нагадаємо, що 24-річний Джо ДіМео зі США переніс виснажливу 23-годинну операцію з пересадки обличчя та рук. Це сталося після того, як він потрапив у жахливу ДТП й отримав опіки третього ступеня на 80% тіла.