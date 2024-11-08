В Ирландии под наркозом и ИВЛ прооперировали 17-летнюю золотую рыбку со злокачественной опухолью

Это был первый случай введения общего наркоза рыбе в клинике, а анестетики для пациента разводили в воде, в которой он находился.

В Дублине ветеринары спасли 17-летнего китайского карася, золотую рыбку, который едва не умер от злокачественной опухоли. Медики провели рыбе операцию под наркозом и импровизированным аппаратом ИВЛ, который поставлял пациентке кислород. Об этом пишет издание The Daily Star.

Во время хирургического вмешательства ветеринар ловко вырезал смертельную опухоль с лица карася.

Отмечается, что к ветеринарам за помощью обратились владельцы золотой рыбки по имени Мерлин. Домашний любимец прожил с ними 17 лет, но недавно у него на голове появилась опухоль, которая начала мешать рыбе нормально питаться.

Обеспокоенные хозяева отвезли рыбьего ветерана в клинику в Дублине, где его прооперировали. Пациенту сделали анестезию, подключили к импровизированной системе ИВЛ, которая поставляла кислород, и удалили нарост.

"Владелец Мерлина боялся, что его придется усыпить, но мы решили попробовать удалить нарост, который, как мы подозревали, был опухолью. Сама операция была довольно простой, но это был наш первый случай введения общего наркоза рыбе, что, безусловно, было сложным. Сложная часть заключалась в том, чтобы привести Мерлина к правильной плоскости анестезии, переместив его в разные водяные ванны с различными уровнями анестетика, добавленного в воду", — сказал ветеринар, который провел операцию.

Мерлина усыпили анестизированной водой.

Хозяева золотой рыбки очень рады, поскольку их любимого питомца не пришлось усыплять и он сможет вернуться к нормальной жизни.

Напомним, что 24-летний Джо ДиМео из США перенес изнурительную 23-часовую операцию по пересадке лица и рук. Это произошло после того, как он попал в ужасное ДТП и получил ожоги третьей степени на 80% тела.