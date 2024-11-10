У відкритому океані рибалки "виловили" живого чоловіка: що з ним сталося (фото)

Потерпілого доправили на узбережжя міста Суонсі, що в австралійському Новому Південному Уельсі. Його з ознаками переохолодження та виснаження забрали в лікарню Джона Хантера, що знаходиться неподалік.

Чоловік випав з 235-метрового вантажного корабля й майже добу провів у відкритому океані, поки його не побачили рибалки за п'ять кілометрів від берега Австралії. Про це пише видання Nine News.

За словами одного з рятувальників, потерпілим виявився 20-річний громадянин В'єтнаму. Чоловік випав з корабля Double Delight, що прямує до Тайваню, близько 23:30 у четвер, 7 листопада, і перебував у воді майже всю ніч. Він мав при собі рятувальний жилет, а також пластиковий пакет з паспортом, гаманцем та сигаретами.

"Це було диво, що ми натрапили на цього хлопця. Він був виснажений, блідий, сильно замерз та мав слабкий пульс. Ми дуже турбувалися за нього", — розповідає Глен Валер, один з рибалок, який також виявився лікарем.

Незабаром потерпілого доправили на узбережжя міста Суонсі (Новий Південний Уельс), після чого забрали в лікарню Джона Хантера, що знаходиться неподалік.

Потерпілого доправили на узбережжя міста Суонсі Фото: Nine News

Австралійські прикордонники наразі з'ясовують, яким чином потерпілий опинився за бортом. Капітан порту Ньюкасла повідомив Австралійському управлінню морської безпеки (AMSA), що пасажир впав у воду, після чого рятувальники розпочали пошуки, зокрема залучили гелікоптер Westpac Rescue та водну поліцію.

"Він був при свідомості та міг спілкуватися, але страждав він переохолодження, зневоднення та виснаження", — зазначила фельдшерка швидкої допомоги Нового Південного Уельсу Ерін Лафтон (Erin Laughton).

За її словами, чоловік вижив дивом, але не в останню чергу завдяки молодому віку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 28-річного Джеймса Майкла Граймса, який випав за борт круїзного лайнера Carnival Valor, що прямував з Нового Орлеана до Мексики. Чоловіка шукали упродовж 20 годин у воді, що кишіла акулами, перш ніж знайти абсолютно голого "за кілька секунд до смерті".

Крім того, в одного з чоловіків на західному узбережжі Флориди зламалося рибальське судно за кілька годин до того, як ураган "Мілтон" досяг берега. Він встиг зв'язатися по радіо зі станцією берегової охорони, і через добу рятувальники виявили його в океані, за 48 км від Лонгбоут-Кі в окрузі Сарасота.