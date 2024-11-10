Молодой миллионер: 7-летний мальчик заработал $22 млн на роликах в YouTube

Відео Раяна збирають мільйони переглядів і досі, а його канал зараз має понад 38 мільйонів підписників.

Тисячі людей стали мільйонерами завдяки переглядам на YouTube, але історія 13-річного Раяна стоїть осібно. У 7 років він став наймолодшим мільйонером платформи і в 2018 році заробив 22 мільйони доларів. Його секрет простий: Раян робить те, що подобається дітям, — грається з машинками, катається на велосипеді та розпаковує іграшки на камеру. Про це стало відомо з його каналу.

Примітно, що ідея створити канал Ryan's World виникла у самого Раяна. Він із захопленням дивився огляди іграшок і одного разу попросив батьків зняти відео, де він буде в центрі уваги. Батьки підтримали його ідею, і не помилилися — всього за рік Раян став справжньою зіркою, завоювавши серця мільйонів дітей по всьому світу.

Ролики Раяна продовжують збирати мільйони переглядів, а кількість підписників на його каналі перевищила 38 мільйонів — значно більше, ніж населення Нідерландів. Такий успіх відкрив перед сім'єю Раяна безліч можливостей: батьки залишили основну роботу, щоб зосередитися на розвитку блогу, укладаючи багатомільйонні рекламні контракти на іграшки.

7-річний хлопчик заробив $22 мільйони на роликах у YouTube

У Раяна вже з'являються конкуренти: батьки вирішили розвивати YouTube-канали його молодших сестер-близнючок. Схоже, успіх Раяна перетворився на сімейну справу, і тепер уся сім'я розкриває свій потенціал.

7-річний хлопчик заробив $22 мільйони на роликах у YouTube

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 1999 року американець Тімоті Шульц, на той час 21-річний заправник з Айови (США), зірвав джекпот національної лотереї Powerball у розмірі 28 мільйонів доларів. Ця подія раз і назавжди змінила життя простого хлопця, який жив у підвалі рідної домівки, навчався заочно в коледжі та раз-два рази на тиждень купував лотерейні квитки, сподіваючись спіймати удачу.

Крім того, мільйонер Майк Блек у рамках унікального соціального експерименту добровільно відмовився від свого багатства і став бездомним. Чоловік хотів почати все з нуля і довести, що цілком реально без стартового капіталу заробити 1 мільйон доларів усього за 12 місяців.