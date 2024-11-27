"Дивився у вікно": чоловік не поступився місцем у поїзді матері з дітьми і не розуміє, чи винен

За словами 28-річного пасажира, після важкого робочого дня йому захотілося провести 40 хвилин дороги в спокої, тому він вирішив не вставати з місця. При цьому він почувається все одно ніяково.

Чоловік відмовився поступитися місцем втомленій матері з двома дітьми в поїзді, адже відчув, що його потреби теж важливі. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Етикет у громадському транспорті буває непростим, зокрема в поїздах. Там є "пріоритетні місця" для вагітних, літніх людей, людей з інвалідністю та пасажирів із дітьми. 28-річний чоловік же сів на одиночне місце біля дверей, яким можуть скористатися будь-які пасажири.

Він розповідає, що щодня їздить з роботи додому переповненим потягом, тому роздобути хоч якесь місце після важкої зміни — це маленьке диво.

Під час поїздки, коли стався інцидент, пасажир почувався повністю виснаженим, тому зрадів, коли зміг присісти. Наступні 40 хвилин він планував відключитися від усього, щоб трохи відпочити, але цього не сталося.

"Через кілька зупинок увійшла жінка з двома маленькими дітьми, приблизно 4 і 6 років. Вона виглядала змученою і балансувала сумками, намагаючись заспокоїти дітей. У поїзді були тільки стоячі місця. Вона подивилася на мене, явно очікуючи, що я запропоную своє місце. Я захитався, але я був такий виснажений, що не зрушив з місця. Я не був грубим — я просто дивився у вікно й уникав зорового контакту", — розповідає чоловік.

За кілька хвилин вона вирішила голосно крикнути, що "у наш час у деяких людей немає манер", після чого один із чоловіків, який їхав у вагоні, все ж таки поступився їй місцем, і вона демонстративно йому подякувала, дивлячись при цьому на 28-річного пасажира.

Ця ситуація змусила чоловіка почуватися жахливо і він був засмучений такою взаємодією, адже теж прожив складний день, бажаючи трохи розслабитися.

"Я працюю багато годин і рідко про щось прошу. Хіба це неправильно — віддавати перевагу власній втомі перед чиїмись потребами? Я не був на її місці, але я ж не змушував її брати з собою дітей у переповнений поїзд", — ділиться думками чоловік.

Його дівчина вважає, що він все ж таки повинен був встати, адже це елементарна порядність, але його друг каже, що втома — поважна причина для того, щоб залишитися на місці.

У коментарях користувачі підтримали чоловіка, адже він не єдиний, хто сидів на затишному місці, тому було неправильно виділяти саме його. Водночас, це не обов'язкове правило, а лише люб'язність.

"Оскільки всі місця були зайняті, було багато людей, яких вона могла попросити поступитися своїми місцями. Вона нікого не попросила. Вона не може знати, чи змогли б ви або інші пасажири, які сидять, фізично витримати поїздку потягом, тому що вона не запитала. Це її вина, а не ваша", — написав коментатор.

Але знайшлися й ті, хто вважали його вчинок непорядним, адже він молодий і міг витримати поїздку на ногах, а ось матері з двома дітьми і пакетами важливіше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жінка в поїзді відмовилася поступатися місцем пенсіонерці, адже в неї теж є свої права. Пасажирка сказала, що їй було неприємно потрапити в таку ситуацію, але вона щиро не розуміє, чому має відчувати дискомфорт через чиюсь недалекоглядність.