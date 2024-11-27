"Смотрел в окно": мужчина не уступил место в поезде матери с детьми и не понимает, виноват ли

По словам 28-летнего пассажира, после трудного рабочего дня ему захотелось провести 40 минут дороги в спокойствии, поэтому он принял решение не вставать с места. При этом он чувствует себя все равно неловко.

Мужчина отказался уступить место уставшей матери с двумя детьми в поезде, ведь почувствовал, что его потребности тоже важны. Об этом говорится в материале Mirror.

Этикет в общественном транспорте бывает непростым, в частности в поездах. Там есть "приоритетные места" для беременных, пожилых, людей с инвалидностью и пассажиров с детьми. 28-летний мужчина же сел на одиночное место у дверей, которым могут воспользоваться любые пассажиры.

Он рассказывает, что каждый день ездит с работы домой на переполненном поезде, поэтому заполучить хоть какое-то место после тяжелой смены — это маленькое чудо.

Во время поездки, когда произошел инцидент, пассажир чувствовал себя полностью истощенным, поэтому обрадовался, когда смог присесть. Следующие 40 минут он планировал отключиться от всего, чтобы немного отдохнуть, но этого не случилось.

"Через несколько остановок вошла женщина с двумя маленькими детьми, примерно 4 и 6 лет. Она выглядела измученной и балансировала сумками, пытаясь успокоить детей. В поезде были только стоячие места. Она посмотрела на меня, явно ожидая, что я предложу свое место. Я заколебался, но я был так истощен, что не сдвинулся с места. Я не был грубым — я просто смотрел в окно и избегал зрительного контакта", — рассказывает мужчина.

Спустя несколько минут она решила громко крикнуть, что "в наше время у некоторых людей нет манер", после чего один из мужчин, ехавший в вагоне, все же уступил ей место и она демонстративно его поблагодарила, смотрев при этом на 28-летнего пассажира.

Эта ситуация заставила мужчину чувствовать себя ужасно и он был расстроен таким взаимодействием, ведь тоже прожил сложный день, желая немного расслабиться.

"Я работаю много часов и редко о чем-то прошу. Разве это неправильно — отдавать предпочтение собственной усталости перед чьими-то нуждами? Я не был на ее месте, но я же не заставлял ее брать с собой детей в переполненный поезд", — делится мыслями мужчина.

Его девушка считает, что он все же должен был встать, ведь это элементарная порядочность, но его друг говорит, что усталость — уважительная причина для того, чтобы остаться на месте.

В комментариях пользователи поддержали мужчину, ведь он не единственный, кто сидел на уютном месте, поэтому было неправильно выделять именно его. В то же время, это не обязательное правило, а лишь любезность.

"Поскольку все места были заняты, было много людей, которых она могла попросить уступить свои места. Она никого не попросила. Она не может знать, смогли бы вы или другие сидящие пассажиры физически выдержать поездку на поезде, потому что она не спросила. Это ее вина, а не ваша", — написал комментатор.

Но нашлись и те, кто посчитали его поступок непорядочным, ведь он молодой и мог выдержать поездку на ногах, а вот матери с двумя детьми и пакетами важнее.

Напомним, ранее сообщалось, что женщина в поезде отказалась уступать место пенсионерке, ведь у нее тоже есть свои права. Пассажирка сказала, что ей было неприятно попасть в такую ситуацию, но она искренне не понимает, почему должна испытывать дискомфорт из-за чьей-то недальновидности.