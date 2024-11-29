"Він не сім'я": чоловік свариться з дружиною через купівлю різдвяного подарунка хлопцю доньки

Позиція батька 19-річної дівчини полягає в тому, що це сімейне свято, тому він не зобов'язаний дарувати щось людям, яких мало знає. Навіть якщо йдеться про коханого його доньки. Дружина не поділяє таку думку і намагається його переконати.

Купувати подарунки на Різдво — не завжди легко, адже список людей, яких потрібно потішити, може здаватися нескінченним. Один чоловік зі свого боку відмовився купувати щось для хлопця своєї доньки, адже той не є членом сім'ї. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Купівля подарунків завжди неприємно впливає на фінансове становище, особливо якщо в житті з'являються нові люди, спілкування з якими зав'язалося зовсім недавно. Батько 19-річної дівчини розповів про свою проблему, адже він прийняв рішення, яке сподобалося далеко не всім.

Він не вважає, що має витрачати гроші на подарунок хлопцеві доньки, з яким вона разом лише 2 роки. Той не є членом сім'ї, хоча дружина розлючена таким мисленням і наполягає на зворотному.

"Моя дочка зустрічається з хлопчиком уже два роки. Мої діти також нещодавно почали використовувати застосунок для складання списку бажань на Різдво. Моя дружина запитала, чи бачив я список хлопця моєї доньки, оскільки "ми повинні йому щось купити", — розповів чоловік.

Він додав, що в юності його батькам було начхати, з ким він зустрічається і тим паче вони не мали наміру вносити других половинок до списку подарунків, тож він має таку саму позицію. Дружина ж наполягає на протилежному і називає його не дуже хорошою людиною через це.

Чоловік переконаний, що становище хлопця чи дівчини — тимчасове, яке не заслуговує на подарунки доти, доки стосунки не перейдуть на новий рівень.

Думки коментаторів розділилися, адже одні вважають, що хлопець доньки за 2 роки стосунків заслуговує на мінімальне визнання, навіть якщо це буде шоколадка чи шкарпетки. Інші ж вважають, що батько має рацію і купувати подарунки малознайомим людям — дивно. Загалом йому порадили обговорити це питання з донькою.

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, де найкраще у світі святкувати Різдво. До трійки "лідерів" увійшли європейські міста. Це свідчить про те, що європейців приваблює ідея святкування Різдва в традиційному стилі.