"Он не семья": мужчина ссорится с женой из-за покупки рождественского подарка парню дочери

Позиция отца 19-летней девушки заключается в том, что это семейный праздник, поэтому он не обязан дарить что-то людям, которых мало знает. Даже если речь о возлюбленном его дочери. Жена не разделяет такое мнение и пытается его переубедить.

Покупать подарки на Рождество — не всегда легко, ведь список людей, которых нужно порадовать, может казаться бесконечным. Один мужчина в свою очередь отказался покупать что-то для парня своей дочери, ведь тот не является членом семьи. Об этом говорится в материале Mirror.

Покупка подарков всегда неприятно влияет на финансовое положение, особенно если в жизни появляются новые люди, общение с которыми завязалось совсем недавно. Отец 19-летней девушки рассказал о своей проблеме, ведь он принял решение, которое понравилось далеко не всем.

Он не считает, что должен тратить деньги на подарок парню дочери, с которым она вместе всего 2 года. Тот не является членом семьи, хотя жена в ярости от такого мышления и настаивает на обратном.

"Моя дочь встречается с мальчиком уже два года. Мои дети также недавно начали использовать приложение для составления списка желаний на Рождество. Моя жена спросила, видел ли я список парня моей дочери, поскольку "мы должны ему что-то купить", — рассказал мужчина.

Он добавил, что в юности его родителям было наплевать, с кем он встречается и тем более не собирались вносить вторых половинок в список подарков, поэтому у него такая же позиция. Жена же настаивает на обратном и называет его не очень хорошим человеком из-за этого.

Мужчина убежден, что положение парня или девушки — временное, которое не заслуживает подарков до тех пор, пока отношения не перейдут на новый уровень.

Мнения комментаторов разделились, ведь одни считают, что парень дочери за 2 года отношений заслуживает на минимальное признание, даже если это будет шоколадка или носки. Другие же считают, что отец прав и покупать подарки малознакомым людям — странно. В целом ему посоветовали обсудить этот вопрос с дочерью.

Напомним, 26 ноября сообщалось, где лучше всего в мире праздновать Рождество. В тройку "лидеров" вошли европейские города. Это свидетельствует о том, что европейцев привлекает идея празднования Рождества в традиционном стиле.