Женщина сделала рождественского персонажа из подручных средств из-за нехватки денег: что у нее получилось (фото)

Британка Никола Кроуфорд из-за нехватки средств не смогла купить большую фигурку известного сказочного героя на Рождество. Однако смекалка женщины помогла ей выкрутиться из этой ситуации.

Жительница британского Саутгемптона Никола Кроуфорд столкнулась с нехваткой средств, чтобы приобрести фигурку персонажа Щелкунчика. Поэтому женщина нашла оригинальный способ выкрутиться из этой ситуации, пишет таблоид The Sun.

Госпожа Кроуфорд признается, что сделала фигуру этого персонажа из подручных средств — ведра, коробок и небольших труб. Другие материалы она докупила за небольшие средства.

Щелкунчик из подручных средств (фото: nicola.thomas.79462/Facebook) Фото: nicola.thomas.79462/Facebook Щелкунчик из подручных средств (фото: nicola.thomas.79462/Facebook) Щелкунчик из подручных средств (фото: nicola.thomas.79462/Facebook)

"Очень хотела в этом году большого Щелкунчика, но они были такие дорогие. Поэтому я сделала свой собственный — из ведра и коробок. Другие материалы были из ассортимента B&Q [сеть маркетов для товаров ручной работы. — Ред.] или то, что я уже имела дома", — написала женщина в Facebook-группе среди сторонников принципа "Сделай сам" (DIY).

Госпожа Кроуфорд выставила фотографии созданного своими руками Щелкунчика и добавила, что в целом результат очень ее приятно поразил.

"Это — окончательный результат. Я довольна тем, как это получилось, и что обошлось очень недорого", — признается женщина.

В группе, где госпожа Кроуфорд обнародовала свой пост, в комментариях к ее сообщению было много тех, кто также сделал из подручных средств известного рождественского персонажа. Несколько британок признались, что сделанный ими вручную сказочный герой "ничем не хуже тех, что продаются в магазинах по бешеным ценам".

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