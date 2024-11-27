Жінка зробила різдвяного персонажа з підручних засобів через брак грошей: що в неї вийшло (фото)

Британка Нікола Кроуфорд через брак коштів не змогла купити велику фігурку відомого казкового героя на Різдво. Однак кмітливість жінки допомогла їй викрутитися з цієї ситуації.

Мешканка британського Саутгемптона Нікола Кроуфорд зіткнулася з браком коштів, щоби придбати фігурку персонажа Лускунчика. Тому жінка знайшла оригінальний спосіб викрутитися з цієї ситуації, пише таблоїд The Sun.

Пані Кроуфорд зізнається, що зробила фігуру цього персонажа з підручних засобів — відра, коробок і невеликих труб. Інші матеріали вона докупила за невеликі кошти.

Лускунчик з підручних засобів (фото: nicola.thomas.79462/Facebook) Фото: nicola.thomas.79462/Facebook Лускунчик з підручних засобів (фото: nicola.thomas.79462/Facebook) Лускунчик з підручних засобів (фото: nicola.thomas.79462/Facebook)

"Дуже хотіла цього року великого Лускунчика, але вони були надто дорогі. Тому я зробила власний — з відра та коробок. Інші матеріали були з асортименту B&Q [мережа маркетів для товарів ручної роботи. — Ред.]або те, що я вже мала удома", — написала жінка у Facebook-групі серед прихильників принципу "Зроби сам" (DIY).

Пані Кроуфорд виставила світлини створеного своїми руками Лускунчика та додала, що загалом результат дуже її приємно вразив.

"Це — остаточний результат. Я задоволена тим, як це вийшло, і що обійшлося дуже недорого", — зізнається жінка.

В групі, де пані Кроуфорд оприлюднила свій пост, у коментаря до її допису було багато тих, хто також зробив із підручних засобів відомого різдвяного персонажа. Кілька британок зізналися, що зроблений ними вручну казковий герой "нічим не гірший за тих, що продаються в магазинах за шаленими цінами".

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