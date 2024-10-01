1200 годин роботи: дизайнерка розповіла деталі про весільну сукню принцеси Теодори (відео)

У дизайнера було кілька років на те, щоб довести сукню до ідеалу, оскільки весілля Теодори і Метью Кумара переносили двічі.

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Грецька дизайнерка Селія Крітаріоті, яка створила весільну сукню для принцеси Теодори, розповіла в інтерв'ю Hello, що на виготовлення вбрання пішло понад 500 тисяч кристалів і квітів, а також 1200 годин ручної роботи.

Минулими вихідними 41-річна принцеса вийшла заміж за американського адвоката Метью Кумара. Наречена мала неймовірний вигляд у білій сукні з розписаною вручну органзою, вирізом бардо з вишитою складкою, обтислим ліфом і спідницею А-силуету з французького мережива, розшитою кристалами.

"Вишивка була одним з найбільш трудомістких аспектів. Складні квіткові мотиви, натхненні багатовіковими королівськими візерунками, було вручну вишито на тканині. Загалом було пришито понад 500 тисяч крихітних кристалів і квітів, кожен з яких був нанесений вручну. На виконання цієї роботи у команди майстрів пішло близько 1200 годин. Кожну деталь оцінювали і вдосконалювали, щоб досягти правильного балансу мерехтіння і вишуканості", — каже Селія.

За її словами, сукня унікальна у своєму роді завдяки деталям, намальованим вручну.

"Кожен мазок пензля був нанесений акуратно, створюючи приголомшливий візуальний ефект, який відрізняє цю сукню. На додаток до розпису сукня прикрашена складною ручною вишивкою, покликаною доповнити загальну естетику, надаючи глибину і текстуру", — пояснила вона.

Дизайн і примірка сукні зайняли ще кілька місяців, до того ж все проводилося в умовах суворої секретності, щоб ескізи завчасно не витекли в мережу.

Після церемонії Селія Крітаріоті показала в соцмережі кадри, як створювалося це вбрання. Дизайнерка мала вдосталь часу, щоб удосконалити сукню Теодори після того, як її весілля переносилося двічі. Спочатку воно планувалося на 2020 рік, але епідемія коронавірусу посунула терміни, а потім у січні 2023-го в принцеси помер батько, король Костянтин.

Церемонія одруження відбулася 28 вересня 2024 року. Крім розкішної сукні, на принцесі була діамантова тіара Хедіва Єгипту. Головний убір Cartier спочатку належав принцесі Маргарет Коннаутській, який після смерті матері успадкувала її дочка, принцеса Інгрід. У ній виходили заміж королева Анна-Марія, королева Маргрете II, принцеса Бенедикта і принцеса Алексія.

Мереживна фата Теодори Carrickmacross, розшита ліліями, таволгою і конюшиною, також була сімейною реліквією принцеси Маргарет Коннаутської. Принцеса Маргарет одягла її в день свого весілля з принцом Густавом Адольфом Шведським 1905 року, а 30 років потому в ній пішла під вінець королева Інгрід, а пізніше — її діти.

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