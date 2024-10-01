1 200 часов работы: дизайнер рассказала детали о свадебном платье принцессы Теодоры (видео)

У дизайнера было несколько лет на то, чтоб довести платье до идеала, поскольку свадьба Теодоры и Мэтью Кумара переносилась два раза.

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Греческий дизайнер Селия Критариоти, которая создала свадебное платье для принцессы Теодоры, рассказала в интервью Hello, что на изготовление наряда ушло более 500 тысяч кристаллов и цветов, а также 1 200 часов ручной работы.

На прошлых выходных 41-летняя принцесса вышла замуж за американского адвоката Мэтью Кумара. Невеста выглядела невероятно в белом платье с расписанной вручную органзой, вырезом бардо с вышитой складкой, облегающим лифом и юбкой А-силуэта из французского кружева, расшитой кристаллами.

"Вышивка была одним из самых трудоемких аспектов. Сложные цветочные мотивы, вдохновленные многовековыми королевскими узорами, были вручную вышиты на ткани. В общей сложности пришито более 500 тысяч крошечных кристаллов и цветов, каждый из которых был нанесен вручную. На выполнение этой работы у команды мастеров ушло около 1 200 часов. Каждая деталь оценивалась и совершенствовалась, чтобы достичь правильного баланса мерцания и изысканности", – говорит Селия.

По ее словам, платье уникальное в своем род благодаря деталям, нарисованным вручную.

"Каждый мазок кисти был нанесен аккуратно, создавая потрясающий визуальный эффект, который отличает это платье. В дополнение к росписи платье украшено сложной ручной вышивкой, призванной дополнить общую эстетику, придавая глубину и текстуру", — объяснила она.

Дизайн и примерка платья заняли еще несколько месяцев, причем все проводилось в условиях строгой секретности, чтобы эскизы раньше времени не утекли в сеть.

После церемонии Селия Критариоти показала в соцсети кадры, как создавался этот наряд.

У дизайнера было предостаточно времени, чтобы усовершенствовать платье Теодоры после того, как ее свадьба переносилась два раза. Сначала она планировалсь на 2020 года, но эпидемия коронавируса подвинула сроки, а затем в январе 2023-го у принцессы умер отец, король Константин.

Церемония бракосочетания состоялась 28 сентября 2024 года. Кроме роскошного платья, на принцессе была бриллиантовая тиара Хедива Египта. Головной убор Cartier изначально принадлежал принцессе Маргарет Коннаутской, который после смерти матери унаследовала ее дочь, принцесса Ингрид. В ней выходили замуж королева Анна-Мария, королева Маргрете II, принцесса Бенедикта и принцесса Алексия.

Кружевная фата Теодоры Carrickmacross, расшитая лилиями, таволгой и клевером, также была семейной реликвией принцессы Маргарет Коннаутской. Принцесса Маргарет надела ее в день своей свадьбы с принцем Густавом Адольфом Шведским в 1905 году, а 30 лет спустя в ней пошла под венец королева Ингрид, а позже – ее дети.

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