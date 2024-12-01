Античні руїни та стародавні артефакти: у Греції відкрили унікальну станцію метро (відео)
Нова станція метро в Салоніках демонструє ринок візантійської епохи та інші античні скарби, виявлення яких ледь не зірвало відкриття метро.
Цими вихідними офіційно відкрилася система метро в другому за величиною місті Греції Салоніках, на її станціях можна побачити ті самі стародавні артефакти, які ледь не зірвали завершення проєкту. Про це пише Proto Thema.
Під час будівництва, що розпочалося 2006 року, робітники виявили ринок візантійської епохи, римське кладовище та інші скарби довгої і різноманітної історії міста.
Знахідки загальмували розвиток метро і підняли питання про те, як місто буде модернізуватися, зберігаючи при цьому своє багате минуле. Відповіддю було змішати ці два підходи, виставивши виявлені артефакти на огляд сучасних пасажирів.
"Це не просто проєкт громадських робіт, який неймовірно важливий для міста. Це ще й музей. Це унікально. Ми пройдемо через підземний музей, щоб дістатися до поїзда", — заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перед відвідуванням станції Венізелу з приватною екскурсією напередодні відкриття.
Будівництво метро зайняло майже 20 років, почасти через проблеми з фінансуванням під час боргової кризи в Греції 2009-2018 років. Це перша подібна система в Греції за межами Афін.
За словами підрядника проєкту, будівельникам довелося копати глибше, ніж планувалося спочатку — до 31 метра, щоб тунелі проходили під археологічними знахідками.
"Для Салонік це можливість стати другим Римом з погляду старожитностей", — сказала Меліна Паісіду, одна з археологів, які виявили реліквії під землею.
Прем'єр-міністр охарактеризував станцію Венізелу як "найкращу станцію метро у світі", оскільки вона поєднує в собі роботу унікального музею зі старожитностями, виявленими в результаті розкопок.
Загалом за час будівництва метро було виявлено понад 300 000 археологічних знахідок.
Нагадаємо, у метро Лондона виявили занедбаний коридор після 60 років забуття. І він вразив захопливими плакатами того часу. Занедбаний коридор станції лондонського метро Notting Hill Gate був перекритий у 1950-х роках після масштабної реконструкції. Разом із ним залишилися закритими рекламні плакати та кіноафіші тих років, які дивовижним чином чудово збереглися.