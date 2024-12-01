Античні руїни та стародавні артефакти: у Греції відкрили унікальну станцію метро (відео)

Нова станція метро в Салоніках демонструє ринок візантійської епохи та інші античні скарби, виявлення яких ледь не зірвало відкриття метро.

Цими вихідними офіційно відкрилася система метро в другому за величиною місті Греції Салоніках, на її станціях можна побачити ті самі стародавні артефакти, які ледь не зірвали завершення проєкту. Про це пише Proto Thema.

Античні руїни в метро Греції

Під час будівництва, що розпочалося 2006 року, робітники виявили ринок візантійської епохи, римське кладовище та інші скарби довгої і різноманітної історії міста.

Знахідки загальмували розвиток метро і підняли питання про те, як місто буде модернізуватися, зберігаючи при цьому своє багате минуле. Відповіддю було змішати ці два підходи, виставивши виявлені артефакти на огляд сучасних пасажирів.

Метро в Салоніках більше нагадує музей Фото: Proto Thema

"Це не просто проєкт громадських робіт, який неймовірно важливий для міста. Це ще й музей. Це унікально. Ми пройдемо через підземний музей, щоб дістатися до поїзда", — заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перед відвідуванням станції Венізелу з приватною екскурсією напередодні відкриття.

Будівництво метро зайняло майже 20 років, почасти через проблеми з фінансуванням під час боргової кризи в Греції 2009-2018 років. Це перша подібна система в Греції за межами Афін.

За словами підрядника проєкту, будівельникам довелося копати глибше, ніж планувалося спочатку — до 31 метра, щоб тунелі проходили під археологічними знахідками.

Метро в Салоніках більше нагадує музей Фото: Proto Thema

"Для Салонік це можливість стати другим Римом з погляду старожитностей", — сказала Меліна Паісіду, одна з археологів, які виявили реліквії під землею.

Прем'єр-міністр охарактеризував станцію Венізелу як "найкращу станцію метро у світі", оскільки вона поєднує в собі роботу унікального музею зі старожитностями, виявленими в результаті розкопок.

Загалом за час будівництва метро було виявлено понад 300 000 археологічних знахідок.

Нагадаємо, у метро Лондона виявили занедбаний коридор після 60 років забуття. І він вразив захопливими плакатами того часу. Занедбаний коридор станції лондонського метро Notting Hill Gate був перекритий у 1950-х роках після масштабної реконструкції. Разом із ним залишилися закритими рекламні плакати та кіноафіші тих років, які дивовижним чином чудово збереглися.