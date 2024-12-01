Античные развалины и древние артефакты: в Греции открыли уникальную станцию метро (видео)

Новая станция метро в Салониках демонстрирует рынок византийской эпохи и прочие античные сокровища, обнаружение которых едва не сорвало открытие метро.

На этих выходных официально открылась система метро во втором по величине городе Греции Салониках, на ее станциях можно увидеть те же древние артефакты, которые едва не сорвали завершение проекта. Об этом пишет Proto Thema.

Античные развалины в метро Греции

Во время строительства, начавшегося в 2006 году, рабочие обнаружили рынок византийской эпохи, римское кладбище и другие сокровища долгой и разнообразной истории города.

Находки затормозили развитие метро и подняли вопросы о том, как город будет модернизироваться, сохраняя при этом свое богатое прошлое. Ответом было смешать эти два подхода, выставив обнаруженные артефакты на обозрение современных пассажиров.

Метро в Салониках больше напоминает музей Фото: Proto Thema

"Это не просто проект общественных работ, который невероятно важен для города. Это еще и музей. Это уникально. Мы пройдем через подземный музей, чтобы добраться до поезда ", — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис перед посещением станции Венизелу с частной экскурсией накануне открытия.

Строительство метро заняло почти 20 лет, отчасти из-за проблем с финансированием во время долгового кризиса в Греции 2009-2018 годов. Это первая подобная система в Греции за пределами Афин.

По словам подрядчика проекта, строителям пришлось копать глубже, чем планировалось изначально — до 31 метра, чтобы туннели проходили под археологическими находками.

Метро в Салониках больше напоминает музей Фото: Proto Thema

"Для Салоник это возможность стать вторым Римом с точки зрения древностей", — сказала Мелина Паисиду, одна из археологов, обнаруживших реликвии под землей.

Премьер-министр охарактеризовал станцию ​​Венизелу как "лучшую станцию ​​метро в мире", поскольку она сочетает в себе работу уникального музея с древностями, обнаруженными в результате раскопок.

Всего за время строительства метро было обнаружено более 300 000 археологических находок.

Напомним, в метро Лондона обнаружили заброшенный коридор после 60 лет забвения. И он поразил увлекательными плакатами того времени. Заброшенный коридор станции лондонского метро Notting Hill Gate был перекрыт в 1950-х годах после масштабной реконструкции. Вместе с ним остались закрытыми рекламные плакаты и киноафиши тех лет, которые удивительным образом прекрасно сохранились.