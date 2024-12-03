Загадка дня: у вас орлиний зір, якщо зможете знайти "незвичайну" шкарпетку за 20 секунд

Оптичні головоломки часом можуть бути складними і викликати труднощі, вони прекрасно допомагають тренувати мозок. Розв'язання таких завдань дає змогу переключити увагу, розслабитися і поглянути на речі з нового, нестандартного погляду.

Розв'язання каверзних головоломок — один із найкращих способів тренувати пам'ять і когнітивні функції мозку. Фокус пропонує вашій увазі нову візуальну головоломку зі шкарпетками.

Ви маєте відшукати єдиний екземпляр, який відрізняється від інших, послідовно розташованих у п'яти рядах. Якщо ви зможете впоратися з цим завданням менш ніж за 20 секунд, можна сміливо сказати, що у вас пильний погляд.

Подібні головоломки і завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете переключити увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж ви думаєте.

На картинці перед вами зображено безліч шкарпеток, акуратно розміщених у круглих рамках. З першого погляду здається, що всі вони абсолютно ідентичні. Але серед них є один, який відрізняється від інших! Ваше завдання — знайти цю особливу шкарпетку за 20 секунд.

Відмінність може бути дуже непомітною. Це може бути пов'язано з найдрібнішими змінами в деталях, як-от: кут нахилу, товщина смужки на гумці, текстура або колір, форма п'яти або носка.

Вам потрібно знайти одну шкарпетку, яка відрізняється від інших за 20 секунд Фото: Фокус

Якщо ви не змогли знайти "незвичайну" шкарпетку, зверніть увагу на перший ряд і на друге зображення.

Тут ми виділили потрібний об'єкт, щоб ви могли перевірити себе. Та сама шкарпетка, яка вирізняється тим, що в неї лише одна смужка.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Фокус

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви помітити "особливу" жабу за 20 секунд?

Раніше Фокус писав, що нова візуальна головоломка із зображеннями зебр ставить користувачів соцмереж у глухий кут. На зображенні зображені тварини, кожна з яких, на перший погляд, виглядає абсолютно однаково. Однак серед них прихована одна зебра, яка відрізняється від інших невеликим, але помітним при пильному погляді, нюансом.

Також стало відомо, що в людей орлиний зір, якщо вони зможуть знайти одну-єдину відмінність на картинці з рибами. Нова візуальна головоломка допоможе людям перевірити свою спостережливість.