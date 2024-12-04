"Це не заради грошей": жінка вп'яте стала сурогатною матір'ю, як відреагував її чоловік (фото)

За словами Аріель Тейлор, основа її мотивації — це унікальна можливість допомагати безплідним парам відчути радість батьківства.

33-річна Аріель Тейлор, яка п'ять разів ставала сурогатною матір'ю, розпочала свою "місію" майже десять років тому. Жінка допомагає родинам, які з тих чи інших причин не можуть зачати дітей у природний спосіб, й ділиться своїм досвідом в інтернеті, розвіюючи стереотипи.

"Люди думають, що сурогатні матері або дуже багаті й заробляють мільйони, або ж навпаки — бідні, через що нас начебто експлуатують. Правда в тому, що ми звичайні жінки, які хочуть допомогти іншим", — розповідає Аріель в інтерв'ю журналістам видання What's The Jam.

Тейлор живе у Канаді та працює репродуктологом. Вона ставала сурогатною матір'ю п'ять разів і ще шість разів була донором яйцеклітини.

За словами жінки, в основі її мотивації не гроші, а можливість допомагати безплідним парам відчути радість батьківства. "Думка про те, що я можу подарувати цей дар комусь, хто його потребує, була для мене неймовірно потужною", — додає Аріель, яка має власну дев'ятирічну дочку Скарлетт, яка з’явилась на світ у 2015 році.

33-річна Аріель Тейлор допомагає бездітним парам Фото: Ariel Taylor

Останнім часом вона народжувала регулярно: у 2017, 2018, 2021 та 2023 роках.

"Передача дитини батькам завжди була найприємнішою частиною процесу. Пощастило, що вагітність йшла мені на користь: почувалася щасливішою, не набрала зайвої ваги й не мала ускладнень", — стверджує сурогатна матір.

Між вагітностями, за словами Аріель, вона намагалася зосередитися на поверненні до здорового індексу маси тіла (ІМТ) і підтримці гарної фізичної форми. Загалом жінка перенесла чотири кесаревих розтини — це максимальна кількість таких операцій, дозволених для сурогатних матерів.

Уродженка Канади запевняє, що родина підтримала її вибір, а коханого чоловіка Брендона називає неймовірним: "Мені дуже пощастило, що він дивиться на сурогатне материнство так само як і я. Це прекрасна можливість допомогти комусь іншому й бути частиною чогось дійсно особливого".

Аріель підтримує зв’язок з усіма сім'ями, яким вона допомогла, і спостерігає за тим, як ростуть їхні діти.

Родина підтримує вибір Аріель Фото: Ariel Taylor

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Кортні Сесіл з Великої Британії, яка у 25 років ухвалила несподіване рішення стати матір'ю-одиначкою. Дівчина розійшлась з колишнім коханим й вирішила зробити ЕКЗ, щоб заморозити свої яйцеклітини. Після п'яти циклів запліднення вона народила доньку Дейзі.

Крім того, колумбійська акторка Аліна Лосано, відома своїми ролями у багатьох популярних мильних операх та серіалах, здивувала шанувальників неочікуваною новиною — у 55 років вона завагітніла від свого 24-річного чоловіка Джима Веласкеса.