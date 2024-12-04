"Это не ради денег": женщина в пятый раз стала суррогатной матерью, как отреагировал ее муж (фото)

По словам Ариэль Тейлор, в основе ее мотивации — уникальная возможность помогать бесплодным парам.

33-летняя Ариэль Тейлор, которая пять раз становилась суррогатной матерью, начала свою "миссию" почти десять лет назад. Женщина помогает семьям, которые по тем или иным причинам не могут зачать детей естественным способом, и делится своим опытом в интернете, развеивая стереотипы.

"Люди думают, что суррогатные матери либо очень богатые и зарабатывают миллионы, либо же наоборот — бедные, из-за чего нас как будто эксплуатируют. Правда в том, что мы обычные женщины, которые хотят помочь другим", — рассказывает Ариэль в интервью журналистам издания What's The Jam.

Тейлор живет в Канаде и работает репродуктологом. Она становилась суррогатной матерью пять раз и еще шесть раз была донором яйцеклетки.

По словам женщины, в основе ее мотивации не деньги, а возможность помогать бесплодным парам ощутить радость отцовства. "Мысль о том, что я могу подарить этот дар кому-то, кто в нем нуждается, была для меня невероятно мощной", — добавляет Ариэль, которая имеет собственную девятилетнюю дочь Скарлетт, появившуюся на свет в 2015 году.

33-летняя Ариэль Тейлор помогает бездетным парам Фото: Ariel Taylor

В последнее время она рожала регулярно: в 2017, 2018, 2021 и 2023 годах.

"Передача ребенка родителям всегда была самой приятной частью процесса. Повезло, что беременность шла мне на пользу: чувствовала себя счастливее, не набрала лишнего веса и не имела осложнений", — утверждает суррогатная мать.

Между беременностями, по словам Ариэль, она старалась сосредоточиться на возвращении к здоровому индексу массы тела (ИМТ) и поддержании хорошей физической формы. В целом женщина перенесла четыре кесаревых сечения — это максимальное количество операций, разрешенных для суррогатных матерей.

Уроженка Канады уверяет, что семья поддержала ее выбор, а любимого мужа Брэндона называет невероятным: "Мне очень повезло, что он смотрит на суррогатное материнство так же как и я. Это прекрасная возможность помочь кому-то другому и быть частью чего-то действительно особенного".

Ариэль поддерживает связь со всеми семьями, которым помогла, и наблюдает за тем, как растут их дети.

Семья поддерживает выбор Ариэль Фото: Ariel Taylor

Напомним, ранее Фокус писал о Кортни Сесил из Великобритании, которая в 25 лет приняла неожиданное решение стать матерью-одиночкой. Девушка разошлась с бывшим возлюбленным и решила сделать ЭКО, чтобы заморозить свои яйцеклетки. После пяти циклов оплодотворения она родила дочь Дейзи.

Кроме того, колумбийская актриса Алина Лосано, известная своими ролями во многих популярных мыльных операх и сериалах, удивила поклонников неожиданной новостью — в 55 лет она забеременела от своего 24-летнего мужа Джима Веласкеса.