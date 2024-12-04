Навчав медитації: настоятель храму в Таїланді приховував 70 трупів і 600 крокодилів

Храм мав великий успіх, славився духовними практиками й існував на пожертви від фанатів.

Поліція Таїланду провела рейд у храмі, популярному серед практикуючих духовні практики. І виявила там 73 трупи, а також ставок із 600 крокодилами. Настоятель стверджує, що трупи використовували для навчання "усвідомлення смерті", щоб допомогти ченцям протистояти страху смерті та поглибити духовну практику. Про це пише SCMP.

Знаменитий храм Тіпаксонг Па Сангнаятам у Пхо Талі, розташованому в центральному Таїланді, був побудований на землі, яку пожертвували послідовники. А сам він був популярний серед любителів медитацій і духовних практик.

Храм у Таїланді, де знайшли тіла і крокодилів Фото: Royal Thai Police

На великій території храму в лісі знаходився центр медитації просто неба, чотири їдальні для відвідувачів і ченців, а також кілька бамбукових павільйонів для медитації, у кожному з яких поліція виявила по 4-5 трун.

Ченці пояснили, що виявлені тіла належали людям, які перед смертю віддали свої тіла в дар храму. Більшість з яких були або учнями храму, або членами сімей цих учнів. На підтвердження своїх тверджень ченці представили поліції свідоцтва про смерть і договори пожертвування. Тоді поліція виявила 41 тіло.

Крім того, на подвір'ї храму був величезний ставок із крокодилами, в якому мешкає понад 600 рептилій. За наявними даними, він служив "колодязем бажань". Відвідувачів туди не пускали.

Однак кілька днів потому влада виявила ще 32 трупи в іншому храмі в районі Банг Мун Нак у південній частині провінції Пхічіт.

Пізніше з'ясувалося, що обидва храми були пов'язані з настоятелем Пхра Аджаном Сай Фон Пандіто, відомим своїми вченнями про "ясновидіння" і "суперслух".

Настоятель захищався від звинувачень у незаконній діяльності, стверджуючи, що трупи використовували як форму навчання "усвідомлення смерті" в медитації, допомагаючи ченцям протистояти і долати свій страх смерті, тим самим поглиблюючи їхню духовну практику.

Труни, знайдені в тайському храмі Фото: Royal Thai Police

Він далі описав цей метод як своє особисте "нововведення" і підкреслив, що він був покликаний підвищити ментальну стійкість і дисципліну ченців. Він також зазначив, що багато ченців приїжджали, щоб вивчити цю унікальну техніку медитації.

Наразі поліція вилучила тіла, наказала храмам припинити всю пов'язану з цим діяльність і почала розслідування щодо встановлення осіб і походження тіл.

Одночасно Національне управління буддизму Таїланду почало розслідування з цього питання.

У соцмережах уже висловили похмуре припущення, що тіл у храмах було набагато більше, але 600 крокодилів потрібно було чимось годувати.

Нагадаємо, китаєць упав у занедбаний колодязь у Таїланді й сидів там протягом трьох днів. Місцеві жителі чули його крики про допомогу, що лунали з віддаленого лісу, але вирішили, що це голоси привидів.