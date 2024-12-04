Обучал медитации: настоятель храма в Таиланде скрывал 70 трупов и 600 крокодилов

Храм пользовался большим успехом, славился духовными практиками и существовал на пожертвования от фанатов.

Полиция Таиланда провела рейд в храме, популярном среди занимающихся духовными практиками. И обнаружила там 73 трупа, а также пруд с 600 крокодилами. Настоятель утверждает, что трупы использовались для обучения "осознанию смерти", чтобы помочь монахам противостоять страху смерти и углубить духовность. Об этом пишет SCMP.

Знаменитый храм Типаксонг Па Сангнаятам в Пхо Тале, расположенном в центральном Таиланде, был построен на земле, которую пожертвовали последователи. И очень популярен среди любителей медитаций и духовных практик.

Храм в Таиланде, где нашли тела и крокодилов Фото: Royal Thai Police

На обширной территории храма в лесу находился центр медитации под открытым небом, четыре столовых для посетителей и монахов, а также несколько бамбуковых павильонов для медитации, в каждом из которых полиция обнаружила по 4-5 гробов.

Монахи объяснили, что обнаруженные тела принадлежали людям, которые перед смертью отдали свои тела в дар храму. Большинство из которых были либо учениками храма, либо членами семей этих учеников. В подтверждение тому монахи представили полиции свидетельства о смерти и договоры пожертвования. Тогда полиция обнаружила 41 тело.

Кроме того, во дворе храма находился огромный пруд с крокодилами, в котором обитают более 600 рептилий. По имеющимся данным, он служил "колодцем желаний". Посетителей туда не пускали.

Однако несколько дней спустя власти обнаружили еще 32 трупа в другом храме в районе Банг Мун Нак в южной части провинции Пхичит.

Позже выяснилось, что оба храма были связаны с настоятелем Пхра Аджаном Сай Фон Пандито, известным своими учениями о "ясновидении" и "суперслухе".

Настоятель защищался от обвинений в незаконной деятельности, утверждая, что трупы использовались в качестве формы обучения "осознанию смерти" в медитации, помогая монахам противостоять и преодолевать свой страх смерти, тем самым углубляя их духовную практику.

Гробы, найденные в тайском храме Фото: Royal Thai Police

Он далее описал этот метод как свое личное "новшество" и подчеркнул, что он был призван повысить ментальную устойчивость и дисциплину монахов. Он также отметил, что многие из них приезжали, чтобы изучить эту уникальную технику медитации.

В настоящее время полиция изъяла тела, приказала храмам прекратить всю связанную с этим деятельность и начала расследование по установлению личностей и происхождения тел.

Одновременно Национальное управление буддизма Таиланда начало расследование по данному вопросу.

В соцсетях уже высказали мрачное предположение, что тел в храмах было намного больше, но 600 крокодилов нужно было чем-то кормить.

Напомним, китаец упал в заброшенный колодец в Таиланде и сидел там в течение трех дней. Местные жители слышали его крики о помощи, доносившиеся из отдаленного леса, но решили, что это голоса призраков.