Мужчина 3 дня просидел в колодце: люди слышали его крики, но намеренно игнорировали (фото)

Пострадавшего нашли в ослабленном состоянии с переломом левого запястья, сотрясением головного мозга и синяками по всему телу. Его немедленно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Китаец упал в заброшенный колодец в Таиланде и сидел там в течение трех дней. Местные жители слышали его крики о помощи, доносившиеся из отдаленного леса, но приняли чужой язык за призрачные звуки из потустороннего мира. В конце концов, когда представителей полиции попросили разобраться с загадочным явлением, оказалось, что там находился живой человек. Детали истории раскрыли журналисты газеты Universal Daily News.

Когда полиция и спасатели из Маэ Сот, провинции недалеко от границы с Мьянмой, отправились в лес, чтобы провести расследование, то неожиданно услышали голос, который отзывался им в ответ. Пойдя к источнику звука, участники поисковой операции обнаружили китайца, который оказался в ловушке на дне сухого колодца глубиной 12 метров.

Чтобы спасти пострадавшего, понадобилось 30 мин. Мужчину нашли в ослабленном состоянии с переломом левого запястья, сотрясением головного мозга и синяками по всему телу. Его немедленно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Спасение мужчины из колодца Фото: Universal Daily News

Мужчина, которого идентифицировали как 22-летнего Лю Чуаньи, рассказал с помощью переводчика, что просидел в ловушке в колодце три дня и три ночи — без еды и воды. Чтобы сохранить силы, он звал на помощь лишь раз в час. Крестьяне слышали его просьбы о помощи, но игнорировали, списывая все на "промыслы призраков". Кое-кто настолько боялся их, что с наступлением темноты не выходил из дома.

По предварительной версии следствия, Лю заблудился в лесу, пытаясь найти выход, и случайно упал в колодец. Причины его пребывания на границе Таиланда и Мьянмы остаются неясными, но власти связались с иммиграционной службой, чтобы это выяснить.

Кроме этого, чиновники распорядились закрыть колодец крышкой, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Напомним, ранее Фокус писал, как 20-летнего парня снесло гигантской волной, когда он позировал для фото во время отпуска. Этот момент успели зафиксировать на камеру его друзья, которые стояли рядом.

Кроме того, мы рассказывали, как 12 человек, запертых в грузовике, удалось спасти с помощью звонка с телефона, где остался всего 1% заряда. Прибыв на место происшествия в Алконбери (Великобритания), сотрудники полиции освободили пострадавших, среди которых были подростки в возрасте от 15 до 17 лет.