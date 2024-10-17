Парень позировал для фото на скале: его друзья и представить не могли, что будет дальше

Друзья за кадром сначала смеялись, а потом начали переживать, когда поняли, что товарища нигде не видно.

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20-летнего парня унесло гигантской волной, когда он позировал для фото во время отпуска. Этот момент успели зафиксировать на камеру его стоявшие рядом друзья, пишет издание The Mirror.

Рони Джосуа Симанджунтак отдыхал на курорте в Индонезии с группой друзей и захотел сфотографировать гигантские волны, разбивавшиеся по скалистому побережью пляжа Кедунг Тумпанг.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, показан жуткий момент, когда огромная волна накрывает Рони и уносит в Индийский океан. Перед этим молодой человек стоял на обрыве массивной скалы, держа руки над головой, а группа его друзей наблюдала неподалеку — на безопасном расстоянии от воды.

Рони смыло гигантской волной Фото: Jam Press

Волна толкнула парня, он упал на колени, а затем попал в воду. Друзья за кадром сначала смеялись, когда он пытался спастись. В конце концов, они стали бить тревогу, когда поняли, что товарища нигде не видно.

В конце видео, опубликованного таким себе Маком Ламбе Туром, оператор увеличивает масштаб, чтобы показать размытый силуэт. Вероятно, он подумал, что это Рони.

После этого парня никто не видел Фото: Jam Press

В среду спасатели продолжали поиски, но заявили, что свернут их, если пострадавшего не найдут до воскресенья.

"В тот день высота волн достигала 14 футов. Это создавало огромные препятствия для нашей команды", — заявил представитель Национального поисково-спасательного агентства Индонезии.

Напомним, ранее Фокус писал, что 22-летний Остин Кинг пропал без вести более двух недель назад после восхождения на Орлиный пик в Йеллоустонском национальном парке (США). Недавно на вершине горы обнаружили рукописную записку с последним посланием путешественника.

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