Хлопець позував для фото на скелі: його друзі й уявити не могли, що станеться далі

Друзі за кадром спочатку сміялися, а потім почали бити на сполох, коли зрозуміли, що товариша ніде не видно.

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20-річного хлопця знесло гігантською хвилею, коли він позував для фото під час відпустки. Цей момент встигли зафіксувати на камеру його друзі, які стояли поруч, пише видання The Mirror.

Роні Джосуа Сіманджунтак відпочивав на курорті в Індонезії з групою друзів й захотів сфотографувати гігантські хвилі, що розбивалися об скелясте узбережжя Кедунг Тумпанг.

На кадрах, опублікованих в соціальних мережах, показано моторошний момент, коли величезна хвиля накриває Роні й відносить в Індійський океан. Перед цим молодий чоловік стояв на урвищі масивної скелі, тримаючи руки над головою, а група його друзів спостерігала неподалік — на безпечній відстані від води.

Роні змило гігантською хвилею Фото: Jam Press

Сильний потік штовхнув хлопця, він впав на коліна, а потім потрапив у бурхливу воду. Друзі за кадром спочатку сміялися, коли він борсався, намагаючись врятуватися. Зрештою, вони почали бити на сполох, коли зрозуміли, що товариша ніде не видно.

Наприкінці відео, поширеного таким собі Маком Ламбе Туром, оператор збільшує масштаб, щоб показати розмитий силует. Ймовірно, він подумав, що це Роні.

Після цього хлопця ніхто не бачив Фото: Jam Press

У середу рятувальники продовжували пошуки, але заявила, що згорнуть їх, якщо потерпілого не знайдуть до неділі.

"Того дня висота хвиль досягала 14 футів. Це створювало величезні перешкоди для нашої команди", — заявив представник Національного пошуково-рятувального агентства Індонезії.

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