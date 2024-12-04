Чоловік 3 дні просидів у колодязі: люди чули його крики, але навмисно ігнорували (фото)

Потерпілого знайшли в ослабленому стані з переломом лівого зап'ястя, струсом головного мозку і синцями по всьому тілу. Його негайно доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Китаєць впав у покинутий колодязь в Таїланді й сидів там упродовж трьох днів. Місцеві жителі чули його крики про допомогу, що долинали з віддаленого лісу, але прийняли чужу мову за примарні звуки з потойбіччя. Зрештою, коли представників поліції попросили розібратися із загадковим явищем, виявилось, що там перебував живий чоловік. Деталі історії розкрили журналісти газети Universal Daily News.

Коли поліція та рятувальники з Мае Сот, провінції недалеко від кордону з М'янмою, вирушили до лісу, щоб провести розслідування, то несподівано почули голос, який відгукувався у відповідь. Пішовши до джерела звуку, учасники пошукової операції виявили китайця, який опинився в пастці на дні сухого колодязя глибиною 12 метрів.

Щоб врятувати потерпілого, знадобилось 30 хв. Чоловіка знайшли в ослабленому стані з переломом лівого зап'ястя, струсом головного мозку і синцями по всьому тілу. Його негайно доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Порятунок чоловіка з колодязя Фото: Universal Daily News

Чоловік, якого ідентифікували як 22-річного Лю Чуаньї, розповів за допомогою перекладача, що просидів у пастці в колодязі три дні й три ночі — без їжі та води. Щоб зберегти сили, він кликав на допомогу лише раз на годину. Селяни чули його благання, але ігнорували, списуючи все на "промисли привидів". Дехто настільки боявся їх, що з настанням темряви не виходив з дому.

За попередньою версією слідства, Лю заблукав у лісі, намагаючись знайти вихід, і випадково впав у колодязь. Причини його перебування на кордоні Таїланду і М'янми залишаються незрозумілими, але влада зв'язалася з імміграційною службою, щоб це з'ясувати.

Чиновники розпорядилися закрити колодязь кришкою, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як 20-річного хлопця знесло гігантською хвилею, коли він позував для фото під час відпустки. Цей момент встигли зафіксувати на камеру його друзі, які стояли поруч.

Крім того, ми розповідали, як 12 осіб, замкнених у вантажівці, вдалось врятувати за допомогою дзвінка з телефону, де лишився всього 1% заряду. Прибувши на місце події в Алконбері (Велика Британія), працівники поліції визволили потерпілих, серед яких були підлітки у віці від 15 до 17 років.