Як визначити якість дров за допомогою рідини для миття посуду (відео)
Незвичайний спосіб із використанням мийного засобу допоможе за кілька хвилин дізнатися, чи готові поліна до використання.
Правильний вибір і використання сухих дров — ключ до ефективного опалення та довговічності печі або каміна. Вологі поліна погано горять, виділяють багато диму і сприяють накопиченню сажі та смол, що може призвести до пошкодження обладнання. Щоб переконатися, що дрова підходять для використання, є кілька простих способів перевірки. Порадами поділився блогер papa_lifehacks.
Перевірка сухості дров: лайфхак із рідиною для миття посуду
Один із незвичайних, але ефективних методів перевірки — тест із використанням засобу для миття посуду. Ось як його провести:
- Нанесіть невелику краплю мийного засобу на торець поліна і рівномірно розподіліть.
- Сильно подуйте на протилежний кінець поліна.
- Якщо утворюється піна, це означає, що дрова досить сухі — повітря проходить через пори деревини. Якщо піни немає, поліна ще занадто вологі.
Цей метод наочно демонструє, наскільки добре повітря циркулює в деревині, що вказує на її сухість.
Альтернативні методи перевірки
Крім тіста з піною, можна використовувати й інші способи:
- Звуковий тест. Ударте два поліна одне об одне. Сухі дрова видають дзвінкий, чіткий звук, тоді як вологі — глухий і приглушений.
- Вимірювач вологості. Найточніший спосіб — використання вологоміра. Розламайте поліно і прикладіть прилад до внутрішніх волокон деревини. Якщо рівень вологості становить 20% або нижче, дрова можна використовувати. Для достовірності перевірте кілька полін з різних частин стопки.
Використання якісних, сухих дров забезпечить економічне опалення і продовжить термін служби вашого обладнання.
Раніше повідомлялося про те, чи варто мити автомобіль з використанням засобу для миття посуду або шампуню. Один із цих способів може завдати серйозної шкоди авто.