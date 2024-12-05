Поліція зупинила вантажівку, яка перевозила Nutella: знайдене у багажнику їх здивувало (фото)

Мешканці одного з британських містечок почули "звуки та крики" з вантажівки, яка перевозила відому солодку пасту, та повідомили в поліцію. Коли копи відчинили вантажівку, то не повірили своїм очам.

Поліція британського графства Кембриджшир затримала водія вантажівки за підозрою у перевезенні нелегалів. Під час обшуку копи відразу знайшли сімох нелегалів, які ховалися у вантажному відділенні машини, пише британське видання Daily Mail.

ЗМІ пише, що місцева поліція отримала повідомлення на екстренний номер порятунку. Небайдужі громадяни повідомили, що з білої вантажівки марки Scania доносилися "дивні звуки та крики", коли вона припаркувалася біля закладу харчування.

Нелегали у вантажівці з Нутеллою (фото: Daily Mail)

З часом правоохоронці знайшли відповідну машину та зупинили її під приводом перевірки документів. Коли поліція попросила водія відчинити вантажний відсік і почала його обшукувати, то знайшли там сімох чоловіків серед палетів із солодкою пастою марки Nutella.

Кермувальника негайно затримали за підозрою в незаконному перевезенні нелегалів. Нещасних вдалося дістати за допомогою команди рятувальників, які передали чоловіків до рук медиків.

Згодом поліція підтвердила ЗМІ про цей інцидент і повідомила додаткові деталі. Виявилося, що після медичної перевірки всіх сімох чоловіків, серед яких було четверо турків і троє сирійців, передали до міграційної поліції. Згодом їх чекає суд, який ухвалить рішення про депортацію нелегалів.

Журналісти додають, що 44-річний водій вантажівки розповів подробиці історії, однак поліція не розголошує деталей. Наразі кермувальника відпустили під заставу до січня 2025 року, де продовжаться слідчі дії.

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