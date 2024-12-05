Полиция остановила грузовик, который перевозил Nutella: найденное в багажнике их удивило (фото)

Жители одного из британских городков услышали "звуки и крики" из грузовика, который перевозил известную сладкую пасту, и сообщили в полицию. Когда копы открыли грузовик, то не поверили своим глазам.

Полиция британского графства Кембриджшир задержала водителя грузовика по подозрению в перевозке нелегалов. Во время обыска копы сразу нашли семерых нелегалов, которые прятались в грузовом отделении машины, пишет британское издание Daily Mail.

СМИ пишет, что местная полиция получила сообщение на экстренный номер спасения. Неравнодушные граждане сообщили, что из белого грузовика марки Scania доносились "странные звуки и крики", когда он припарковался возле заведения питания.

Нелегалы в грузовике с Нутеллой (фото: Daily Mail)

Со временем правоохранители нашли соответствующую машину и остановили ее под предлогом проверки документов. Когда полиция попросила водителя открыть грузовой отсек и начала его обыскивать, то нашли там семерых мужчин среди паллетов со сладкой пастой марки Nutella.

Водителя немедленно задержали по подозрению в незаконной перевозке нелегалов. Несчастных смогли достать с помощью команды спасателей, которые передали мужчин в руки медиков.

Впоследствии полиция подтвердила СМИ о данном инциденте и сообщила дополнительные детали. Оказалось, что после медицинской проверки всех семерых мужчин, среди которых было четверо турок и трое сирийцев, передали в миграционную полицию. Впоследствии их ждет суд, который примет решение о депортации нелегалов.

Журналисты добавляют, что 44-летний водитель грузовика рассказал подробности истории, однако полиция не разглашает деталей. Сейчас водителя отпустили под залог до января 2025 года, где продолжатся следственные действия.

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