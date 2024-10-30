Через джунгли Эквадора и Колумбии: как китайские эмигранты попадают в США

Граждане Китая приезжают в США по разным причинам и разными путями. Но бегство из КНР зачастую сопряжено с трудностями и опасностями.

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Китайцы эмигрируют в США в поисках экономических возможностей, или разочаровавшись в правлении Си Цзиньпина. И их путь на новую родину пролегает через страны Южной Америки. Маршрут по джунглям между Колумбией и Панамой настолько популярен, что даже получил китайское название "zouxian", или "идущий по черте". Журналисты изучили пути, которыми китайские мигранты попадают в США, пишет The Economist.

Дарьянский пробел - джунгли по которым мигранты пробираются в США

За последние два года китайские мигранты стали самой быстрорастущей группой, пересекающей южную границу США. Более 37 000 из них были обнаружены пограничным патрулем США в 2023 году, по сравнению с 3 813 в 2022 году и 689 в 2021 году. Еще 21 000 прибыли за первые восемь месяцев 2024 года. Они остаются лишь малой частью 2 млн мигрантов, которые пытались пересечь границу в 2023 году. Но поскольку Америка и Китай находятся в экономической, идеологической и геостратегической конкуренции, китайские мигранты стали политическим громоотводом.

Если послушать Дональда Трампа, то новички из Китая — это в основном мужчины призывного возраста. "Они пытаются создать маленькую армию в нашей стране?" — спросил он. Другие политики-республиканцы называют китайских мигрантов потенциальными шпионами. Камала Харрис и демократы не так паникуют, но также беспокоятся о дырах в границе. В разгар президентской кампании, где иммиграция является главной проблемой, а Китай — удобным злодеем, было приложено слишком мало усилий, чтобы понять, что движет этим перемещением людей и что оно говорит о каждой стране.

Лагерь мигрантов в Панаме Фото: Human Rights Watch

Репортеры провели три месяца, освещая события в Колумбии, Мексике и Соединенных Штатах. Они опросили десятки мигрантов, а также контрабандистов, пограничников и экспертов. Несколько человек позволили им отследить их путь. Эти путешествия также проливают свет на Китай, где удушающее правление Си и усугубляющийся экономический кризис отталкивают людей.

Китайские мигранты прокладывают маршрут через Эквадор

Для многих китайских мигрантов первой остановкой в ​​Америке становится Эквадор, который до недавнего времени предлагал им безвизовый въезд. Но они быстро переезжают в Колумбию. Там журналисты встретили женщину по фамилии Хуан, которая уехала из маленькой деревни, где вырастила двоих детей и развелась с мужем из-за его зависимости от азартных игр.

Она приехала в Некокли, приморский город на краю Карибского моря, и собиралась отправиться в коварные джунгли Дарьенского залива между Колумбией и Панамой. Ее младшие сестры приехали вместе с ней. Ни одна из них раньше не была за пределами Китая. Они мало знали о предстоящих опасностях, но мечтали добраться до США. "Живешь только один раз, верно?… Либо ты достаточно храбр, чтобы пойти и бороться за это, либо ты просто придерживаешься своего пути, принимаешь свой статус и не высовываешься", — сказала Хуан.

Многие из мигрантов, которые остановились в Некокли, были мотивированы экономическим кризисом в Китае.

Когда-то простые китайцы считали, что при достаточном упорном труде они смогут добиться успеха. Но, согласно новому исследованию, теперь они считают, что хорошие связи и богатство являются ключами к успеху. "В Китае для людей с низким доходом, для обычных рабочих, таких как мы, просто нет выхода", — сказала Хуан.

Мигранты в Дарьенском пробеле Фото: Human Rights Watch

Си Цзиньпин и Коммунистическая партия ужесточили контроль над обществом, усилив цензуру и подавляя критиков. Некоторые из мигрантов в Некокли, отчаянно пытались избежать этого угнетения. А Ган и А Чжэнь, пара в возрасте 40 лет из южного Китая, привезли в город своего 12-летнего сына и 10-летнюю дочь. Им надоело жить в "информационном коконе", и они хотели, чтобы их дети имели больше свободы.

Похожие мысли движут Сэмом Лу, 36-летним жителем Уханя, который рассказал, что ему угрожала полиция в Китае после того, как он раскритиковал действия правительства по борьбе с COVID-19 в 2020 году. Лу подхватил вирус на ранней стадии, когда власти отрицали его серьезность, затем заразил свою бабушку, которая умерла. Стоя на паромной станции в Некокли, где мигранты упаковывали свои вещи в мусорные мешки перед посадкой на лодки, Лу сказал, что продал свою квартиру, чтобы оплатить поездку. Правительство Китая больше не позволяет своим гражданам говорить — он сказал, что лучше умрет по дороге в Америку, чем продолжит жить так.

Путь мигрантов через Дарьенский пробел

Смерть — реальный риск в Дарьенском пробеле, одном из самых опасных участков дикой природы в мире. Мигранты платят контрабандистам, управляемым Gulf Clan, наркокартелем, за проход через часть джунглей. Их ждут крутые горы, бурлящие реки и потенциальные похищения, грабежи и изнасилования со стороны вооруженных бандитов. По данным ООН, с 2022 года в этом пробеле погибло или пропало без вести более 300 мигрантов. Гуманитарная группа "Врачи без границ" оказала там помощь почти 700 жертвам сексуального насилия, многие из которых были детьми, в 2023 году.

Мигранты в Дарьенском пробеле Фото: Human Rights Watch

Несмотря на опасности, по данным властей Панамы, в 2023 году Дарьенский пробел пересекли более полумиллиона мигрантов, что вдвое больше, чем в 2022 году. Еще 238 185 человек пересекли его в этом году. Китайские мигранты являются четвертой по величине группой, совершающей этот переход (после мигрантов из Венесуэлы, Колумбии и Эквадора). Их число возросло с 2000 в 2022 году до более 25 000 в 2023 году.

Китайским мигрантам легче, чем другим, потому что они могут позволить себе "VIP –пакеты", которые сокращают время пребывания в джунглях. В Некокли мигранты и контрабандисты описали три варианта: пакет за 300 долларов, когда мигрант преодолевает весь путь пешком за неделю; пакет за 700 долларов, который включает два дня пешком и два дня на лодке; и поездка на лошадях за 1500 долларов, которая должна занять всего один день. Контрабандисты фотографируют мигрантов на разных станциях и выкладывают фотографии в WeChat, чтобы доказать, что они благополучно доставлены. Большинство китайских мигрантов, с которыми говорили журналисты, выбрали пакет за 700 долларов. Выйдя из джунглей, они сели на автобусы через Панаму, Коста-Рику, Никарагуа, Гондурас и Гватемалу, вплоть до Мексики.

Похищения в Мексике

Несмотря на опасности Дарьенского коридора, многие китайские мигранты заявили, что самая трудная часть их путешествия была в Мексике. Под давлением Соединенных Штатов, требующих сократить число мигрантов на своей границе, Мексика внедрила новую политику, когда мигрантов высаживают за сотни километров от границы с США.

Мигранты, застрявшие в Мексике, становятся мишенью для контрабандистов и организованной преступности. Мигранты из Венесуэлы и Афганистана рассказали, как политика мексиканского правительства привела к росту цен, взимаемых контрабандистами. Одна женщина сказала, что платит 300 песо за каждые 15 минут в машине контрабандиста — эквивалент 1 доллара в минуту.

Финальный рывок в США

Китайские мигранты, добравшиеся до северной границы Мексики, должны преодолеть стену на границе с США. Некоторые перелезают через нее с помощью лестниц контрабандистов. Другие находят места, где стена превращается в забор, и просто проделывают в ней дыру. В более сложных районах стена становится не более чем проволокой, под которой можно пройти или обойти ее. Обычно это делается ночью. Когда встает солнце, успешные мигранты идут по песку в направлении Джакумба Хот Спрингс, города с населением менее 1000 человек в южной Калифорнии. Когда журналисты были там в июле, каждый день через него проходили десятки китайских мигрантов.

Мигранты в Джакумба Хот Спрингс Фото: Human Rights Watch

Попав в Соединенные Штаты, мигранты ищут Пограничный патруль, чтобы сдаться и подать заявление на предоставление убежища. Затем их отправляют на рассмотрение в центр содержания под стражей. Закон о предоставлении убежища в Америке позволяет любому человеку, физически находящемуся в стране, подать заявление на защиту, если ему грозит преследование. Первым шагом часто является проверка на "обоснованный страх", которая призвана оценить, боятся ли они возвращаться в свои родные страны. Мигранты, которые не прошли проверку, вносятся в список депортируемых и содержатся под стражей до шести месяцев. Но многих затем отпускают, пока правительство не убедит Китай принять их обратно, чего оно не хотело делать до недавнего времени.

По данным Министерства юстиции, китайским заявителям предоставлялось убежище в 55% случаев за 12 месяцев до октября 2023 года. Но считается, что у министерства накопилось более миллиона нерассмотренных дел, в том числе более 32 000 дел с участием китайских мигрантов. В среднем просители убежища ждут слушаний более трех с половиной лет. Тем временем они могут оставаться в Соединенных Штатах. Через шесть месяцев они могут получить разрешение на работу.

Из всех мигрантов, которых репортеры The Economist встретили по дороге, лишь немногим удалось добраться до Соединенных Штатов. Три сестры Хуан поддерживали связь с июня до середины июля, когда они сказали, что направляются в Тихуану. Затем они перестали отвечать. Лу, молодой человек из Уханя, пересек границу США и Мексики, и был задержан в США. Еще один, Ван сейчас живет в доме с пятью другими диссидентами, все из которых пересекли Дарьенский пробел в прошлом году и у них запланированы слушания по предоставлению убежища на 2025 или 2026 год.

"По пути в Америку многие китайские мигранты говорили о нереализованных амбициях. Они отказались от китайской мечты. Теперь они хотели увидеть, что может предложить Америка", — резюмирует журналист.

Напомним, ранее Фокус писал о беглецах из Северной Кореи, которые пытались сбежать в Китай, но их поймали и заключили в концлагерь, где они содержатся в кошмарных условиях.