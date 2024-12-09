Жінка страждає на алергію від сосни у своєму саду: місцева влада забороняє її спилювати (фото)

Жінка намагається добитися від влади спиляння дерева, яке провокує у неї сильну алергічну реакцію. Наразі вона чекає рішення місцевої адміністрації, однак не вірить в це і планує переїхати до Австралії.

41-річна Ракна Андерсон, яка мешкає в британському місті Істон, вимагає від місцевої влади спиляти сосну в її подвір'ї, бо вона викликає у неї сильну алергію. Однак місцева адміністрація відмовляється йти на поступки жінці, що вже задумалася про переїзд до Австралії подалі від цього дерева, пише таблоїд Daily Star.

Пані Андерсон каже, що це хвойне дерево викликає у неї нестерпне печіння, почервоніння та набряки обличчя. Саме через таку жахливу алергічну реакцію вона відмовляється повертатися до свого дому.

Сосна може бути причиною алергії у пані Андерсон (фото:Daily Star)

ЗМІ пише, що жінка пройшла численні медичні обстеження та лікувалася протягом двох років. Однак лікарі не змогли встановити алерген, який спричинює таку реакцію у пані Андерсон. Сама британка переконана — всі реакції викликані у неї через сосну, що стоїть на її подвір'ї, адже інші алергопроби показали негативний результат, а її симптоми повертаються саме тоді, коли вона перебуває вдома біля цього хвойного дерева.

"Ці симптоми настільки серйозні, що я відчуваю себе в пастці вдома, соромлюся виходити та постійно боюся. У мене немає нормального життя, і я не можу дивитися в очі людям. Коли я маю нагоду поїхати у відпустку, то після неї до смерті боюся повертатися додому", — зізнається пані Андерсон.

Журналісти додають, що жінка звернулася до місцевої влади з проханням спиляти це дерево. Однак проблема полягає в тому, що сосна перебуває під охороною, і позбутися його можна тільки з дозволу влади, яка, за словами пані Андерсон, "навряд чи" піде на такий крок.

Наразі жінка очікує рішення місцевої адміністрації. Вона каже, що у випадку, якщо цю сосну не спиляють, то вона думає остаточно покинули Велику Британію та переїхати до Австралії "подалі від цього дерева".

"Я не можу з цим жити, і хочу повернути своє нормальне життя", — зізнається жінка.

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