Женщина страдает аллергией от сосны в своем саду: местные власти запрещают ее спиливать (фото)

Женщина пытается добиться от властей спила дерева, которое провоцирует у нее сильную аллергическую реакцию. Сейчас она ждет решения местной администрации, однако не верит в это и планирует переехать в Австралию.

41-летняя Ракна Андерсон, проживающая в британском городе Истон, требует от местных властей спилить сосну в ее дворе, так как она вызывает у нее сильную аллергию. Однако местная администрация отказывается идти на уступки женщине, которая уже задумалась о переезде в Австралию подальше от этого дерева, пишет таблоид Daily Star.

Госпожа Андерсон говорит, что это хвойное дерево вызывает у нее невыносимое жжение, покраснение и отеки лица. Именно из-за такой ужасной аллергической реакции она отказывается возвращаться в свой дом.

Сосна может быть причиной аллергии у госпожи Андерсон (фото:Daily Star)

СМИ пишет, что женщина прошла многочисленные медицинские обследования и лечилась в течение двух лет. Однако врачи не смогли установить аллерген, который вызывает такую реакцию у госпожи Андерсон. Сама британка убеждена — все реакции вызваны у нее из-за сосны, стоящей в ее дворе, ведь другие аллергопробы показали отрицательный результат, а ее симптомы возвращаются именно тогда, когда она находится дома возле этого хвойного дерева.

"Эти симптомы настолько серьезны, что я чувствую себя в ловушке дома, стесняюсь выходить и постоянно боюсь. У меня нет нормальной жизни, и я не могу смотреть в глаза людям. Когда у меня есть возможность поехать в отпуск, то после него до смерти боюсь возвращаться домой", — признается госпожа Андерсон.

Журналисты добавляют, что женщина обратилась к местным властям с просьбой спилить это дерево. Однако проблема заключается в том, что сосна находится под охраной, и избавиться от него можно только с разрешения властей, которые, по словам госпожи Андерсон, "вряд ли" пойдут на такой шаг.

Сейчас женщина ожидает решения местной администрации. Она говорит, что в случае, если эту сосну не спилят, то она думает окончательно покинуть Великобританию и переехать в Австралию "подальше от этого дерева".

"Я не могу с этим жить, и хочу вернуть свою нормальную жизнь", — признается женщина.

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