Тиснув на жалість: китайця заарештували за те, що він знімав сумні ролики з немовлям

Чоловік стверджував, що дружина кинула його з маленькою дитиною, але поліція виявила, що він брехав.

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Китаєць був заарештований за те, що 43 рази за один день видавав себе за кур'єра служби доставки їжі, використовуючи свою дитину, щоб викликати симпатію в мережі та підвищити свій рейтинг і прибуток. Про це пише SCMP.

Впливовий китайський блогер із понад 400 000 підписників був заарештований поліцією після того, як він сфабрикував історію про доставку їжі разом зі своєю маленькою донькою, щоб видати себе за батька-одинака.

Чоловік, який працював під ніком @qianyibaobei на Douyin, стверджував, що є батьком-одинаком дівчинки на ім'я Цяньї, яку він взяв із собою, працюючи кур'єром, тому що її мати кинула їх.

На всіх своїх відео він крупно писав у титрах: "У неї немає матері".

В одному особливо сумному відео чоловік, одягнений у жовту уніформу додатка з доставки їжі Meituan, стверджує, що він доставив 43 замовлення разом із Цяньї і заробив лише 300 юанів (40 доларів США) за один день, щоб купити їй їжі.

Він також закликав глядачів оцінити його відеоролики, розповівши, що під час роботи він випадково пошкодив обличчя своєї дочки.

Він зібрав загалом понад 400 000 передплатників у китайських соцмережах Douyin і Kuaishou, зняв понад 100 схожих відеороликів і отримував прибуток від продажу прямих трансляцій — і все це під приводом збору коштів на життя.

На початку грудня поліція повідомила, що чоловік спотворив своє минуле. Він не кур'єр і не батько-одинак, а мати Цяньї досі "щасливо живе" з ними.

Китайця затримала поліція Фото: Скриншот

Уніформа, яку він носив у відеороликах, була куплена в Інтернеті.

Поліція заявила, що покарала чоловіка на прізвище Юй за порушення громадського порядку. Подробиці покарання вони не розкрили.

Згідно із Законом про покарання Управління громадської безпеки Китаю, умисне порушення громадського порядку шляхом поширення чуток може спричинити арешт на строк до 10 днів і штраф у розмірі 500 юанів (70 доларів США).

Утім, Юй не перший, хто "тиснув на жалість" у соцмережах, щоб заробити більше. Раніше цього року активістка, відома як @Liangshanmengyang, була засуджена до 11 місяців тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 80 000 юанів (11 000 доларів США) за брехню про своє злиденне життя.

21-річна блогерка Ду Юнь, яка могла похвалитися майже чотирма мільйонами передплатників, стверджувала, що дбає про своїх братів і сестер і їсть одну картоплю, проживаючи в злиденному автономному окрузі Ляншань-І в провінції Сичуань на південному заході Китаю.

Пізніше з'ясувалося, що напівзруйнований сільський будинок, показаний в її відео, насправді був загоном для кіз і великої рогатої худоби, а її батьки були ще живі. Крім того, було виявлено, що вона носила розкішний одяг і коштовності, коли не записувала трансляції.

Поліція провела розслідування і виявила багатоканальну мережеву компанію, яка сприяла створенню таких акаунтів із сумними історіями, які вже отримали назву sadfishing. Власник компанії на прізвище Тан продавав підроблені сільськогосподарські продукти через ці акаунти, отримуючи понад 10 мільйонів юанів (1,4 мільйона доларів США) прибутку.

Його засудили до 14 місяців тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 100 000 юанів (14 000 доларів США).

"Я не вірю в такі седфішингові відео. У людей, чиє життя справді важке, немає часу бути блогерами і знімати відео щодня", — прокоментував один із глядачів.

Нагадаємо, українська тревел-блогерка Маша Себова зізналася, що під час роботи ведучою в рубриці про подорожі "Європа за копійки" на телебаченні заради рейтингів перед нею ставили завдання "вразити глядачів треш-картинкою".