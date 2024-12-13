Давил на жалость: китайца арестовали за то, что он снимал грустные ролики с младенцем

Мужчина утверждал, что жена бросила его с маленьким ребенком, но полиция обнаружила, что он врал.

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Китаец был арестован за то, что 43 раза за один день выдавал себя за курьера службы доставки еды, используя своего ребенка, чтобы вызвать симпатию в сети и повысить свой рейтинг и прибыль. Об этом пишет SCMP.

Влиятельный китайский блогер с более чем 400 000 подписчиков был арестован полицией после того, как он сфабриковал историю о доставке еды вместе со своей маленькой дочерью, чтобы выдать себя за отца-одиночку.

Мужчина, работавший под ником @qianyibaobei на Douyin, утверждал, что является отцом-одиночкой девочки по имени Цяньи, которую он взял с собой, работая курьером, потому что ее мать бросила их.

На всех своих видео он крупно писал в титрах: "У нее нет матери".

В одном особенно грустном видео мужчина, одетый в желтую униформу приложения по доставке еды Meituan, утверждает, что он доставил 43 заказа вместе с Цяньи и заработал всего 300 юаней (40 долларов США) за один день, чтобы купить ей еды.

Он также призвал зрителей оценить его видеоролики, рассказав, что во время работы он случайно повредил лицо своей дочери.

Он собрал в общей сложности более 400 000 подписчиков в китайских соцсетях Douyin и Kuaishou, снял более 100 похожих видеороликов и получал прибыль от продаж прямых трансляций — и все это под предлогом сбора средств на жизнь.

В начале декабря полиция сообщила, что мужчина исказил свое прошлое. Он не курьер и не отец-одиночка, а мать Цяньи до сих пор "счастливо живет" с ними.

Китайца задержала полиция Фото: Скриншот

Униформа, которую он носил в видеороликах, была куплена в Интернете.

Полиция заявила, что наказала мужчину по фамилии Юй за нарушение общественного порядка. Подробности наказания они не раскрыли.

Согласно Закону о наказаниях Управления общественной безопасности Китая, умышленное нарушение общественного порядка путем распространения слухов может повлечь за собой арест на срок до 10 дней и штраф в размере 500 юаней (70 долларов США).

Впрочем, Юй не первый, кто "давил на жалость" в соцсетях, чтобы заработать больше. Ранее в этом году активистка, известная как @Liangshanmengyang, была приговорена к 11 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 80 000 юаней (11 000 долларов США) за ложь о своей нищей жизни.

21-летняя блогерша Ду Юнь, которая могла похвастаться почти четырьмя миллионами подписчиков, утверждала, что заботится о своих братьях и сестрах и ест один картофель, проживая в нищем автономном округе Ляншань-И в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Позже выяснилось, что полуразрушенный деревенский дом, показанный в ее видео, на самом деле был загоном для коз и крупного рогатого скота, а ее родители были еще живы. Кроме того, было обнаружено, что она носила роскошную одежду и драгоценности, когда не записывала трансляции.

Полиция провела расследование и обнаружила многоканальную сетевую компанию, которая способствовала созданию таких аккаунтов с грустными историями, которые уже получили название sadfishing. Владелец компании по фамилии Тан продавал поддельные сельскохозяйственные продукты через эти аккаунты, получая более 10 миллионов юаней (1,4 миллиона долларов США) прибыли.

Его приговорили к 14 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 100 000 юаней (14 000 долларов США).

"Я не верю в такие сэдфишинговые видео. У людей, чья жизнь действительно трудна, нет времени быть блогерами и снимать видео каждый день", — прокомментировал один из зрителей.

Напомним, украинская тревел-блогер Маша Себова призналась, что во время работы ведущей в рубрике о путешествиях "Европа за копейки" на телевидении ради рейтингов перед ней ставили задачу "поразить зрителей треш-картинкой".