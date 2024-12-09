"Требовали трэша": популярная блогерша рассказала, как снимают тревел-шоу на ТВ (видео)

Для программы на телевидении блогерше Маше Себовой приходилось подрабатывать во время путешествий и искать бесплатное жилье, чтобы показать картинку "экстрабюджетного" путешествия.

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Украинская тревел-блогер Маша Себова призналась, что во время работы ведущей в рубрике о путешествиях "Европа за копейки" на телевидении ради рейтингов перед ней ставили задачу "поразить зрителей треш-картинкой", а для реального комфортного бюджетного путешествия такие советы были малопригодны. Об этом девушка рассказала в интервью Алине Доротюк.

Тревел-блогер Маша Себова рассказала об отличиях создания шоу о путешествиях для ТВ и YouTube. На видео с 20:24

"Для меня основное отличие — это свобода делать то, что мне нравится, свобода не делать что-то "зашкварное" ради рейтинга", — ответила Маша Себова на вопрос об особенностях создания шоу о путешествиях на телевидении и для YouTube-канала.

Она вспомнила, что во время съемок рубрики "Европа за копейки" для телевидения ей нужно было путешествовать "экстрабюджетно": искать бесплатное жилье у каучсерферов, находить другие бесплатные предложения, подрабатывать, чтобы иметь деньги на базовые потребности.

"Эта вся история была, чтобы поразить зрителей этой треш-картинкой, показать, что можно настолько бюджетно путешествовать", — пояснила блогер.

По ее словам, создавая собственный блог на YouTube, она хотела давать практические советы, как можно комфортно путешествовать, не имея больших денег.

"Чтобы люди могли взять это как инструкцию и поехать, но при этом иметь какой-то определенный комфорт хотя бы минимальный, чтобы это можно было повторить. И вот собственно с таким желанием и такой идеей я заходила на ютуб. И это было отличие. Потому что на телевидении вот такое просто о бюджетных путешествиях, без трэша, не прошло бы", — сказала Себова.

Отметим, девушка ведет канал на YouTube о бюджетных путешествиях по миру и Украине и на сегодня имеет более 410 тысяч подписчиков.

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