"Вимагали трешу": популярна блогерка розповіла, як знімають тревел-шоу на ТБ (відео)

Для програми на телебаченні блогерка Маші Себовій доводилося підробляти під час подорожей і шукати безплатне житло, щоб показати картинку "екстрабюджетної" мандрівки.

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Українська тревел-блогерка Маша Себова зізналася, що під час роботи ведучою в рубриці про подорожі "Європа за копійки" на телебаченні заради рейтингів перед нею ставили задання "вразити глядачів треш-картинкою", а для реальної комфортної бюджетної подорожі такі поради були малопридатні. Про це дівчина розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Тревел-блогерка Маша Себова розповіла про відмінності створення шоу про подорожі для ТБ та YouTube. На відео з 20:24

"Для мене основна відмінність — це свобода робити те, що мені подобається, свобода не робити щось "зашкварне" заради рейтингу", — відповіла Маша Себова на питання про особливості створення шоу про подорожі на телебаченні та для YouTube-каналу.

Вона пригадала, що під час знімання рубрики "Європа за копійки" для телебачення їй потрібно було подорожувати "екстрабюджетно": шукати безплатне житло у каучсерферів, знаходити інші безплатні пропозиції, підробляти, щоб мати гроші на базові потреби.

"Ця вся історія була, щоб вразити глядачів оцією треш-картинкою, показати, що можна настільки бюджетно подорожувати", — пояснила блогерка.

За її словами, створюючи власний блог на YouTube, вона хотіла давати практичні поради, як можна комфортно подорожувати, не маючи великих грошей.

"Щоб люди могли взяти це як інструкцію і поїхати, але водночас мати якийсь певний комфорт хоча б мінімальний, щоб це можна було повторити. І от власне з таким бажанням і такою ідеєю я заходила на ютуб. І це була відмінність. Бо на телебаченні ось таке просто про бюджетні подорожі, без трешу, не пройшло б", — сказала Себова.

Зазначимо, дівчина веде канал на YouTube про бюджетні подорожі світом та Україною та на сьогодні має понад 410 тисяч підписників.

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