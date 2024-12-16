100 свиней змусили приземлитися на Бермудах літак із туристами (відео)

Боїнг Dreamliner голландської компанії KML був змушений зупинитися на Бермудських островах через неприємний запах. Пасажири були в жаху від запаху свиней у багажному відділенні.

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Боїнг Dreamliner голландської авіакомпанії KLM був змушений зупинитися на Бермудських островах через неприємний запах свого живого вантажу — сотні свиней. Вантажні люки все ще були відкриті для вентиляції через кілька годин після приземлення. Про це пише Bild.

Вивантаження свиней на Бермудах

Рейс KL685, Boeing 787 Dreamliner голландської авіакомпанії KLM, прямував з Амстердама до Мехіко, коли приблизно після шести годин польоту через Атлантику капітан зв'язався з авіадиспетчерською службою міжнародного аеропорту імені Л. Ф. Вейда на Бермудських островах із незвичним запитом і проханням про посадку.

Крім 259 пасажирів у салоні, у вантажному відсіку перебувало ще 100 живих свиней. У кабіні та салоні рознісся такий огидний сморід, що для перепочинку на свіжому повітрі довелося б приземлятися позапланово.

За даними Bermuda Flyer, коли його запитали, чи повинні рятувальники забрати літак після приземлення, капітан пояснив, що нічого серйозного не сталося, але "запаси кисню були обмежені".

Після приземлення 259 пасажирів і членів екіпажу рейсу KLM пройшли імміграційний контроль і розмістилися в готелях острова. Боїнг 787 було належно провітрено і він почав свій шлях до Мехіко із запізненням приблизно на 30 годин.

Літак авіакомпанії KLM Фото: Unplash

100 свиней були вивантажені після приземлення і доставлені в безпечне місце на острові, де про них піклувалися під час їхньої незапланованої "відпустки".

"Добробут тварин є пріоритетом. Державний ветеринарний лікар Джонатан Нісбетт і фахівці з догляду за тваринами з Департаменту довкілля та природних ресурсів наглядали за свинями і стежили за тим, щоб про них добре дбали," — йдеться в заяві уряду острова.

Досі незрозуміло, чому запах так сильно проник у кабіну і салон літака і чи можливо, що тварини були завантажені в літак неправильно. Через два дні свиней занурили назад у ящики і відправили до Мексики на вантажному Боїнгу 777-200.

"Скоординовані зусилля відображають прагнення острова піклуватися про всіх відвідувачів — незалежно від того, ходять вони на двох ногах чи бігають на чотирьох. Однак доля свиней після прибуття до їхнього пункту призначення невідома", — зазначили в повітряній службі Бермудських островів.

Нагадаємо, у листопаді хом'яки втекли зі своїх кліток для транспортування і спричинили хаос на борту літака: через це пілоту довелося йти на аварійну посадку. Інцидент стався на португальському острові Сан-Мігель.