100 свиней заставили приземлиться на Бермудах самолет с туристами (видео)

Боинг Dreamliner голландской компании KML был вынужден остановиться на Бермудских островах из-за неприятного запаха. Пассажиры были в ужасе от запаха свиней в багажном отделении.

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Боинг Dreamliner голландской авиакомпании KLM был вынужден остановиться на Бермудских островах из-за неприятного запаха своего живого груза – сотни свиней. Грузовые люки все еще были открыты для вентиляции через несколько часов после приземления. Об этом пишет Bild.

Выгрузка свиней на Бермудах

Рейс KL685, Boeing 787 Dreamliner голландской авиакомпании KLM, направлялся из Амстердама в Мехико, когда примерно после шести часов полета через Атлантику капитан связался с авиадиспетчерской службой международного аэропорта имени Л. Ф. Уэйда на Бермудских островах с необычным запросом и просьбой о посадке.

Помимо 259 пассажиров в салоне, в грузовом отсеке находилось еще 100 живых свиней. В кабине и салоне разнеслась такая отвратительная вонь, что для передышки на свежем воздухе пришлось бы приземляться внепланово.

По данным Bermuda Flyer, когда его спросили, должны ли спасатели забрать самолет после приземления, капитан объяснил, что ничего серьезного не случилось, но "запасы кислорода были ограничены".

После приземления 259 пассажиров и членов экипажа рейса KLM прошли иммиграционный контроль и разместились в отелях острова. Боинг 787 был должным образом проветрен и начал свой путь в Мехико с опозданием примерно на 30 часов.

Самолет авиакомпании KLM Фото: Unplash

100 свиней были выгружены после приземления и доставлены в безопасное место на острове, где о них заботились во время их незапланированного "отпуска".

"Благосостояние животных является приоритетом. Государственный ветеринарный врач Джонатан Нисбетт и специалисты по уходу за животными из Департамента окружающей среды и природных ресурсов присматривали за свиньями и следили за тем, чтобы о них хорошо заботились," — говорится в заявлении правительства острова.

До сих пор неясно, почему запах так сильно проник в кабину и салон самолета и возможно ли, что животные были погружены в самолет неправильно. Через два дня свиней погрузили обратно в ящики и отправили в Мексику на грузовом Боинге 777-200.

"Скоординированные усилия отражают стремление острова заботиться обо всех посетителях – независимо от того, ходят ли они на двух ногах или бегают на четырех. Однако судьба свиней после прибытия в их пункт назначения неизвестна", — отметили в воздушной службе Бермудских островов.

Напомним, в ноябре хомяки сбежали из своих клеток для транспортировки и вызвали хаос на борту самолета: из-за этого пилоту пришлось идти на аварийную посадку. Инцидент произошел на португальском острове Сан-Мигель.