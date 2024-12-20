Головний бренд КНДР: у Росії з'явиться північнокорейський Adidas

Компанія Naegohyang є одним із найбільш упізнаваних "брендів" КНДР і виробляє все: від сигарет до спортивного одягу.

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Північнокорейська компанія Naegohyang, яку називають "північнокорейським Adidas" подала заявку на реєстрацію в Росії свого товарного знака. Відповідна інформація з'явилася в базі Роспатенту. Про це пише The Moscow Times.

Представник зазначеної в заявці "Патентно-правової фірми "ЮС" підтвердив, що це справді компанія з Північної Кореї, однак не зміг уточнити, для чого вона планує використовувати свій товарний знак у Росії.

Бренд Naegohyang виробляє в КНДР усе: від сигарет до кросівок Фото: KCNA

Назва Naegohyang перекладається з корейської як "Моя батьківщина". У 2018 році The Economist писав, що цей "конгломерат" починав із виробництва цигарок і конкурував із брендом "Hanggong" (що означає "авіакомпанія") від Air Koryo, національного перевізника. Останній, схоже, також розширюється в кількох галузях, від виробництва консервованого фазана і скумбрії до експлуатації таксі та заправних станцій.

Такі конгломерати західні економісти називають "приватно-державним партнерством". Згідно з північнокорейським законодавством, уряд КНДР є єдиним економічним оператором, а приватний бізнес заборонений. Хоча ці компанії номінально належать державі, вони здебільшого управляються приватно і покладаються, принаймні частково, на приватне фінансування.

Після того, як у 1990-х роках голод призвів до краху державної системи пайків, Кім Чен Ір, батько і попередник Кіма Чен Ина, заплющив очі на невеликі ринки, так звані джанмадани, де прості північнокорейці купували і продавали товари. Міністерствам пізніше було надано права на торгівлю певними товарами, що створило можливості для підприємців по всьому ланцюжку поставок. Уряд вимагає від деяких державних компаній і сільськогосподарських робітників надавати фіксовані квоти товарів, але дозволяє їм використовувати іншу частину своєї продукції на свій розсуд.

Не всі конгломерати КНДР виросли з міністерств: деякі починалися як приватні компанії, але стали досить великими, щоб вимагати заступництва держави. Багата еліта Північної Кореї забезпечує їх грошима і знімає більшу частину прибутку. Контролююче міністерство надає захист в обмін на скорочення — по суті, податок. Зазвичай це фіксована сума, заснована на очікуваному прибутку.

Наразі північнокорейська "Моя родина" виробляє не лише цигарки, а й гральні карти, гігієнічні приналежності, спортивний інвентар та електроніку. Як зазначав Fox Business, Naegohyang — це "один із найбільш упізнаваних брендів Північної Кореї". При цьому північнокорейське видання "Чосон сьогодні" називало компанію конкурентом Adidas і Puma.

Також інформація про Naegohyang з'являлася на сторінці у Facebook російського посольства в КНДР. Фото зі стендом підприємства на 13-й Пхеньянській міжнародній осінній виставці товарів було підписано "відома корейська компанія "Не Кохян" — виробник спортивного обладнання та продуктів харчування".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія розплатилася з КНДР за солдатів нафтою.