Главный бренд КНДР: в России появится северокорейский Adidas

Компания Naegohyang является одним из самых узнаваемых "брендов" КНДР и производит все: от сигарет до спортивной одежды.

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Северокорейская компания Naegohyang, которую называют "северокорейским Adidas" подала заявку на регистрацию в России своего товарного знака. Соответствующая информация появилась в базе Роспатента. Об этом пишет The Moscow Times.

Представитель указанной в заявке "Патентно-правовой фирмы "ЮС" подтвердил, что это действительно компания из Северной Кореи, однако не смог уточнить, для чего она планирует использовать свой товарный знак в России.

Бренд Naegohyang производит в КНДР все: от сигарет до кроссовок Фото: KCNA

Название Naegohyang переводится с корейского как "Моя родина". В 2018 году The Economist писал, что этот "конгломерат" начинал с производства сигарет и конкурировал с брендом "Hanggong" (что означает "авиакомпания") от Air Koryo, национального перевозчика. Последний, похоже, также расширяется в нескольких отраслях, от производства консервированного фазана и скумбрии до эксплуатации такси и заправочных станций.

Такие конгломераты западные экономисты называют "частно-государственным партнерством". Согласно северокорейскому законодательству, правительство КНДР является единственным экономическим оператором, а частный бизнес запрещен. Хотя эти компании номинально принадлежат государству, они в основном управляются частным образом и полагаются, по крайней мере частично, на частное финансирование.

После того, как в 1990-х годах голод привел к краху государственной системы пайков, Ким Чен Ир, отец и предшественник Кима Чен Ына, закрыл глаза на небольшие рынки, называемые джанмадан , где простые северокорейцы покупали и продавали товары. Министерствам позже были предоставлены права на торговлю определенными товарами, что создало возможности для предпринимателей по всей цепочке поставок. Правительство требует от некоторых государственных компаний и сельскохозяйственных рабочих предоставлять фиксированные квоты товаров, но позволяет им использовать остальную часть своей продукции по своему усмотрению.

Не все конгломераты КНДР выросли из министерств: некоторые начинались как частные компании, но стали достаточно большими, чтобы требовать покровительства государства. Богатая элита Северной Кореи снабжает их деньгами и снимает большую часть прибыли. Контролирующее министерство предоставляет защиту в обмен на сокращение — по сути, налог. Обычно это фиксированная сумма, основанная на ожидаемой прибыли.

Сейчас северокорейская "Моя родина" производит не только сигареты, но также игральные карты, гигиенические принадлежности, спортивный инвентарь и электронику. Как отмечал Fox Business, Naegohyang — это "один из самых узнаваемых брендов Северной Кореи". При этом северокорейское издание "Чосон сегодня" называл компанию конкурентом Adidas и Puma.

Также информация о Naegohyang появлялась на странице в Facebook российского посольства в КНДР. Фото со стендом предприятия на 13-й Пхеньянской международной осенней выставке товаров было подписано "известная корейская компания "Нэ Кохян" — производитель спортивного оборудования и продуктов питания".

Напомним, ранее стало известно, что Россия расплатилась с КНДР за солдат нефтью.