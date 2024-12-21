У Катарі публічно "стратили" автомобіль за небезпечний дрифт водія (відео)

Водій-лихач був затриманий, а Toyota Supra зім'яли в пресі.

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У Досі, Катар, поліція затримала водія, який ганяв вулицями, дрифтував і створював аварійні ситуації. У підсумку розкішний Toyota Supra знищили як повчання господареві. Про це пише The Peninsula Qatar.

Автомобіль знищили на очах господаря

Повідомляють, що місцеві правоохоронні органи затримали водія, який був спійманий за виконанням небезпечних маневрів на дорогах загального користування, піддаючи "життя учасників дорожнього руху і майно серйозному ризику".

Міністерство внутрішніх справ опублікувало відеозаписи, на яких видно, як водій дрифтував посеред шосе.

У підсумку водія затримали, а суперкар конфіскували. Гонщику загрожує або термін до трьох років, або штраф у 50 тисяч катарських реалів (близько 17 тисяч доларів).

Автомобіль знищили на очах господаря Фото: Скриншот

Але поки що він позбувся автомобіля. Машину знищили на очах порушника, згадавши в пресі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Люксембурзі під час журналістського тест-драйву розбили новенький Ferrari 12Cilindri, який зовсім недавно надійшов у виробництво.