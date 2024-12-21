В Катаре публично "казнили" автомобиль за опасный дрифт водителя (видео)

Водитель-лихач был задержан, а Toyota Supra смяли в прессе.

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В Дохе, Катар, полиция задержала водителя, который гонял по улицам, дрифтовал и создавал аварийные ситуации. В итоге роскошный Toyota Supra уничтожили в назидание хозяину. Об этом пишет The Peninsula Qatar.

Автомобиль уничтожили на глазах хозяина

Сообщается, что местные правоохранительные органы задержали водителя, который был пойман за выполнением опасных маневров на дорогах общего пользования, подвергая "жизни участников дорожного движения и имущество серьезному риску".

Министерство внутренних дел опубликовало видеозаписи на которых видно, как водитель дрифтовал посреди шоссе.

В итоге водителя задержали, а суперкар конфисковали. Гонщику грозит или срок до трех лет, или штраф в 50 тысяч катарских реалов (около 17 тысяч долларов).

Автомобиль уничтожили на глазах хозяина Фото: Скриншот

Но пока он лишился автомобиля. Машину уничтожили на глазах нарушителя, смяв в прессе.

Напомним, ранее стало известно, что в Люксембурге во время журналистского тест-драйва разбили новенький Ferrari 12Cilindri, который совсем недавно поступил в производство.