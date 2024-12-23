Зіркова пара робить своєму синові уколи гормонів, щоб він швидше виріс (фото)

Хлопчик, як стверджують селебріті, не виріс за останні два роки, тож тепер йому роблять уколи, що стимулюють ріст.

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Дружина олімпійського чемпіона Китаю з боксу Цзоу Шіміна та сам боксер, які дуже популярні в Китаї, спровокували бурхливу дискусію щодо гормональної терапії після того, як розпочали ін'єкції зросту їхньому синові-підлітку, який, здавалося, залишався одного і того ж зросту протягом двох років. Про це пише Shanghai Morning Post.

Дружина Цзоу, Жань Ін'їн, колишня телеведуча, а нині інтернет-блогерка, у середині грудня заявила, що вони з чоловіком уже два роки турбуються про одного зі своїх синів на прізвисько Хаохао.

Це спонукало їх відвезти його в лікарню для гормональної терапії, щоб він став вищим.

Боксер Цзоу Шимін і його сім'я Фото: Getty Images

Зріст 11-річного Хаохао всього 136,6 см, що приблизно на 30 см нижче, ніж у його брата, який на два роки старший. Тож батьки, зріст яких становить 162 см, вирішили, що йому потрібні уколи гормонів.

Його мати вивчала дослідження та опитування про ріст хлопчиків і пробувала різні можливі рішення, щоб стимулювати його ріст.

Одного разу вона відправила хлопчика грати в баскетбол. Але поки інші хлопчики росли, зріст Хаохао залишався колишнім.

Раніше цього місяця Ран відвезла Хаохао в шанхайську лікарню, де лікарі сказали їй, що "необхідно" ввести гормон росту, інакше він упустить "найкращу можливість" для того, щоб підрости.

Вартість однієї ін'єкції ліків у Китаї становить від 200 до 2000 юанів (від 27 до 275 доларів США) залежно від марки і необхідного обсягу залежно від ваги дитини.

Ран сказав, що вони не наважувалися прийняти цей метод, оскільки це означало б, що Хаохао доведеться робити щоденні ін'єкції, і в нього міг розвинутися комплекс неповноцінності.

"Але Хаохао налаштований вельми оптимістично. Він сказав, що не боїться ін'єкції. Він сказав, що багато спортсменів пройшли гормональне лікування. Він сказав, що, можливо, одного разу він стане спортсменом, як його батько", — сказав Ран в онлайн-відеокліпі.

Боксер Цзоу Шимін і його сім'я Фото: Скриншот

Ран додала, що, коли вона робила першу ін'єкцію, її руки тремтіли, але син заспокоїв її, сказавши, що це не боляче.

Мати заявила, що вона прекрасно розуміє, що лікування може по-різному впливати на кожну дитину.

43-річний Цзоу завоював золоті медалі з боксу на Олімпіаді в Пекіні 2008 року і на Олімпіаді в Лондоні 2012 року. Він і 40-річна Ран одружилися 2010 року.

Відео Ран стало трендом у соціальних мережах материкового Китаю і зібрало 20 000 коментарів.

"Не хвилюйтеся занадто сильно. Деякі діти дорослішають рано, а деякі пізно", — сказав один інтернет-оглядач. Інші припустили, що батьки даремно панікують, оскільки дитина ще занадто маленька і ще може вирости.

Однак інший коментатор зазначив, що батьки все роблять правильно. Адже багато людей почуваються неповноцінними через свій низький зріст.

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