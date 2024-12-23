Звездная пара делает своему сыну уколы гормонов, чтобы он скорее вырос (фото)

Мальчик, как утверждают селебрити, не вырос за последние два года, так что теперь ему делают уколы, стимулирующие рост.

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Жена олимпийского чемпиона Китая по боксу Цзоу Шимина и сам боксер, которые очень популярны в Китае, спровоцировали бурную дискуссию о гормональной терапии после того, как начали инъекции роста их сыну-подростку, который, казалось, оставался одного и того же роста в течение двух лет. Об этом пишет Shanghai Morning Post.

Жена Цзоу, Жань Инъин, бывшая телеведущая, а ныне интернет-блогер, в середине декабря заявила, что они с мужем уже два года беспокоятся об одном из своих сыновей по прозвищу Хаохао.

Это побудило их отвезти его в больницу для гормональной терапии, чтобы он стал выше.

Боксер Цзоу Шимин и его семья Фото: Getty Images

Рост 11-летнего Хаохао всего 136,6 см, что примерно на 30 см ниже, чем у его брата, который на два года старше. Так что родители, рост которых составляет 162 см, решили, что ему требуются уколы гормонов.

Его мать изучала исследования и опросы о росте мальчиков и пробовала различные возможные решения, чтобы стимулировать его рост.

Однажды она отправила мальчика играть в баскетбол. Но пока другие мальчики росли, рост Хаохао оставался прежним.

Ранее в этом месяце Ран отвезла Хаохао в шанхайскую больницу, где врачи сказали ей, что "необходимо" ввести гормон роста, иначе он упустит "лучшую возможность" для того, чтобы подрасти.

Стоимость одной инъекции лекарства в Китае составляет от 200 до 2000 юаней (от 27 до 275 долларов США) в зависимости от марки и требуемого объема в зависимости от веса ребенка.

Ран сказал, что они не решались принять этот метод, поскольку это означало бы, что Хаохао придется делать ежедневные инъекции, и у него мог развиться комплекс неполноценности.

"Но Хаохао настроен весьма оптимистично. Он сказал, что не боится инъекции. Он сказал, что многие спортсмены прошли гормональное лечение. Он сказал, что, возможно, однажды он станет спортсменом, как его отец ", — сказал Ран в онлайн-видеоклипе.

Боксер Цзоу Шимин и его семья Фото: Скриншот

Ран добавила, что, когда она делала первую инъекцию, ее руки дрожали, но сын успокоил ее, сказав, что это не больно.

Мать заявила, что она прекрасно понимает, что лечение может по-разному влиять на каждого ребенка.

43-летний Цзоу завоевал золотые медали по боксу на Олимпиаде в Пекине в 2008 году и на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Он и 40-летняя Ран поженились в 2010 году.

Видео Ран стало трендом в социальных сетях материкового Китая и собрало 20 000 комментариев.

"Не волнуйтесь слишком сильно. Некоторые дети взрослеют рано, а некоторые поздно", — сказал один интернет-обозреватель. Другие предположили, что родители зря паникуют, так как ребенок еще слишком маленький и еще может вырасти.

Однако другой комментатор отметил, что родители все делают правильно. Так как многие люди чувствуют себя неполноценными из-за своего низкого роста.

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