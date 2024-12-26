Таємниця за замком на дверях: загадкові знахідки вразили пару під час ремонту (відео)

Власники будинку були здивовані, виявивши замок на зовнішній стороні дверей, душ у кутку кімнати без підвідних труб, моторошні малюнки на стінах і проводку від системи відеоспостереження.

Related video

Відео користувача @reno.vatingupnorth у TikTok стало справжнім хітом, набравши 5,1 мільйона переглядів з моменту публікації. У ролику показано дивовижні знахідки, що викликають питання, в одній із кімнат будинку, виявлені під час ремонту.

"Речі, які ми дізналися, розібравши нашу запасну спальню, не мають сенсу", — свідчить супровідне повідомлення до відео.

Серед дивних елементів сімейна пара відзначила замок на зовнішній стороні дверей, душ у кутку кімнати без підвідних труб, моторошні малюнки на стінах і проводку від системи відеоспостереження.

Загадкові знахідки викликали ажіотаж у мережі

Однією з перших знахідок у відео став ланцюговий замок із зовнішнього боку дверей спальні, що викликало безліч запитань у глядачів. Потім увагу привернув душ у кімнаті, який, судячи з усього, ніколи не використовувався.

"Електрик здивований, що наш будинок не згорів через DIY-роботи попереднього власника", — зазначає автор, розповідаючи про небезпечну електропроводку.

Відео викликало бурхливі обговорення в мережі. Деякі користувачі впевнені, що в цій кімнаті могли відбуватися жахливі події.

"Таке відчуття, що тут когось тримали в ув'язненні", "Ця кімната — місце злочину", — писали вони.

Душ у кутку кімнати без підвідних труб Фото: TikTok

Інші висунули менш похмурі припущення.

"Можливо, це було зроблено для безпеки дитини або дорослого-інваліда", "Це міг бути літній член сім'ї з деменцією", — зазначили вони.

Пост завершився запитанням автора: "Як ви думаєте, що відбувалося в цій кімнаті?" Але остаточна відповідь на це запитання залишається загадкою.

Раніше Фокус повідомляв, що капсула часу знайшла свого творця через 30 років. Фей Пулейн і Адам Браун помітили стару коробку з-під цигарок, всередині якої лежали монети, ключ і посвідчення особи, що належить Майклу Вайтхеду. Крім цього, вони виявили записку.

Також стало відомо, що в покинутому будинку знайшли загадковий заповіт 164-річної давності. Лука Гоурі-Сміт, досліджуючи сімейний особняк, натрапив на унікальний документ серед старих фотографій на горищі. Чоловік вирішив вивчити таємничий заповіт, щоб дізнатися історію своєї родини.