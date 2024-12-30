Шахівниця розладу: як рішення влади викликало конфлікт між мешканцями міста у Британії (фото)

Ідея влади Ноттінгема встановити шаховий стіл прямо на парковці викликала дебати. Одні мешканці виступили категорично проти, водночас інші — підтримали таку ідею, та переконані, що краще стіл розмістити там, де буде більше місця.

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У британському місті Ноттінгем місцева влада вирішила встановити шаховий стіл прямо посеред одної з автостоянок. Однак це не сподобалося місцевим, які не зрозуміли логіки таких дій, передає видання BBC.

ЗМІ вказує, що шаховий стіл поставили прямо посеред паркувальних місць для машин, велосипедів та зарядних пристроїв для електромобілів. Міська рада каже, що це робиться з експериментальною ціллю збільшити кількість місць для розваг.

Однак місцеві здивувалися такому рішенню, коли побачили встановлену шахівницю прямо на парковці. 44-річний Сем Берд каже, що це рішення є "дивним".

"Навіщо це робити? Тут і так небагато місця для парковки. Чесно, я не розумію. От хто йде на автостоянку грати в шахи?", — обурюється чоловік.

Його думку підтримала 61-річна Ейлін Ліндо. Вона відзначає, що їй важко припаркувати машину для зустрічі з друзями, а тому не розуміє "для чого тут цей стіл без місця, аби сісти".

Однак абсолютну думку мають інші мешканці. 59-річна пані Рут Райс каже, що не проти встановити шахівницю в незвичному місці.

"Ви можете посидіти там, пограти трохи в шахи з другом, це чудово для спілкування. Мені це подобається, і я хочу, щоб вони були всюди", — каже пані Райс.

Позицію пані Рут підтримує 32-річна Ріанон Д'Арсі. Вона згода, що встановлення шахового столу є вдалою ідеєю, однак краще було б обрати інше місце, точно не автопарковку.

Водночас міська влада Ноттінгема заявила, що почала отримувати відгуки місцевих на їх ідею. Вони кажуть, що звернення громадян будуть враховані, а у випадку певних "незручностей" буде внесено зміни.

"Ці проєкти є навмисно експериментальними за своєю природою, тому цілком можуть змінитися після відгуків громадськості. Вони будуть оцінені та переглянуті надалі, щоб побачити, наскільки вони були успішними та популярними, з ідеєю, що якщо ці окремі схеми працюватимуть добре, їх можна буде розгорнути по всій країні", — йдеться у заяві місцевої влади.

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