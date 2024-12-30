Шахматная доска разлада: как решение властей вызвало конфликт между жителями города в Британии (фото)

Идея властей Ноттингема установить шахматный стол прямо на парковке вызвала дебаты. Одни жители выступили категорически против, в то же время другие — поддержали такую идею, и убеждены, что лучше стол разместить там, где будет больше места.

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В британском городе Ноттингем местные власти решили установить шахматный стол прямо посреди одной из автостоянок. Однако это не понравилось местным, которые не поняли логики таких действий, передает издание BBC.

СМИ указывает, что шахматный стол поставили прямо посреди парковочных мест для машин, велосипедов и зарядных устройств для электромобилей. Городской совет говорит, что это делается с экспериментальной целью увеличить количество мест для развлечений.

Однако местные удивились такому решению, когда увидели установленную шахматную доску прямо на парковке. 44-летний Сэм Берд говорит, что это решение является "странным".

"Зачем это делать? Здесь и так немного места для парковки. Честно, я не понимаю. Вот кто идет на автостоянку играть в шахматы?", — возмущается мужчина.

Его мнение поддержала 61-летняя Эйлин Линдо. Она отмечает, что ей трудно припарковать машину для встречи с друзьями, а потому не понимает "для чего здесь этот стол без места, чтобы сесть".

Однако абсолютное мнение имеют другие жители. 59-летняя госпожа Рут Райс говорит, что не против установить шахматную доску в необычном месте.

"Вы можете посидеть там, поиграть немного в шахматы с другом, это прекрасно для общения. Мне это нравится, и я хочу, чтобы они были везде", — говорит госпожа Райс.

Позицию госпожи Рут поддерживает 32-летняя Рианон Д'Арси. Она согласна, что установка шахматного стола является удачной идеей, однако лучше было бы выбрать другое место, точно не автопарковку.

В то же время городские власти Ноттингема заявили, что начали получать отзывы местных на их идею. Они говорят, что обращения граждан будут учтены, а в случае определенных "неудобств" будут внесены изменения.

"Эти проекты являются намеренно экспериментальными по своей природе, поэтому вполне могут измениться после отзывов общественности. Они будут оценены и пересмотрены в дальнейшем, чтобы увидеть, насколько они были успешными и популярными, с идеей, что если эти отдельные схемы будут работать хорошо, их можно будет развернуть по всей стране", — говорится в заявлении местных властей.

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