Зробимо команду великою: чоловік поділився списком шокуючих офісних правил

Коментатори заявили, що його місце роботи нагадує якийсь культ, де співробітникам вселяють, що вони "сім'я".

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Неназване місце роботи у Великій Британії назвали "культом" після того, як менеджери вивісили плакат, що закликає співробітників приходити на роботу навіть якщо вони хворі, працювати понаднормово, і стверджують, що вони всі "велика сім'я". Загалом у списку 14 правил, які "роблять команду великою". Про це пише Daily Mail.

Працівник під ніком u/punkywalrus опублікував на Reddit фотографію заламінованого зводу правил, який він виявив на дошці для оголошень в офісі. Там виявилося чотирнадцять "нагадувань" про те, "що робить команду великою". Відтоді публікація набрала 6000 лайків і понад 2300 коментарів від занепокоєних користувачів Reddit, які встали на захист співробітника і заявили, що це нагадує культ.

Список офісних правил шокував користувачів соцмереж Фото: Reddit

Поруч із фотографією списку офісний працівник написав: "Сьогодні повернувся на роботу, керівництво повісило це в чайній кімнаті. Який рік на мене чекає?"

Далі був вичерпний список дивних правил, який починався із заяви: "Це не робота, це покликання".

Перше правило, сформульоване керівництвом, звучить так: "Є певні якості, які роблять нас чудовим колективом", а потім іде далі: "Ми з радістю виконуємо багато додаткової роботи у вільний час"; "Ми віддані цьому бізнесу, тому завжди добровільно відвідуємо проведені заходи"; "Ми завжди допомагаємо нашим колегам по команді без прохань".

Також там є нагадування про те, що співробітники офісу "завжди готові зробити більше, ніж потрібно", а потім йде далі: "Ми робимо це з любові, а не заради грошей".

Керівництво компанії також вимагає від співробітників "з нетерпінням чекати на можливість прийти на роботу щодня", а також приходити на роботу "навіть якщо вони нездорові", оскільки вони повинні "розуміти, який вплив це справляє на колег".

Є там і цілком розумні правила, на кшталт: "Ми говоримо людям, коли почуваємося не на 100 відсотків, щоб вони знали, чому ми не такі, як зазвичай" і "Ми відкриті й чесні, і якщо нас щось турбує, ми поговоримо про це".

Завершують список правила:

Ми завжди раді зробити свій внесок у бізнес по-своєму, що має позитивний вплив.

Ми вважаємо себе сім'єю, а не просто колегами.

Ми не сидимо на місці — ми розуміємо, що ця робота передбачає, що ми весь день у русі.

Ми не скаржимося на свої болі та нездужання — таке життя.

Тисячі користувачів Reddit зібралися в коментарях, щоб поділитися своїм потрясінням з приводу правил, а дехто закликав співробітника або вступити в профспілку, або "бігти".

Один із коментаторів зазначив, що це "найтоксичніший список з усіх, що я бачив". А одразу кілька повідомили, що це нагадує культ і порадили автору поста рятуватися втечею.

Нагадаємо, на безлюдному острові в Ірландії пропонують роботу для сімейної пари відлюдників.