Сделаем команду великой: мужчина поделился списком шокирующих офисных правил

Комментаторы заявили, что его место работы напоминает некий культ, где сотрудникам внушают, что они "семья".

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Неназванное место работы в Великобритании назвали "культом" после того, как менеджеры вывесили плакат, призывающий сотрудников приходить на работу даже если они больны, работать сверхурочно, и утверждают, что они все "большая семья". Всего в списке 14 правил, которые "делают команду великой". Об этом пишет Daily Mail.

Работник под ником u/punkywalrus опубликовал на Reddit фотографию заламинированного свода правил, который он обнаружил на доске для объявлений в офисе. Там оказалось четырнадцать "напоминаний" о том, "что делает команду великой". С тех пор публикация набрала 6000 лайков и более 2300 комментариев от обеспокоенных пользователей Reddit, которые встали на защиту сотрудника и заявили, что это напоминает культ.

Список офисных правил шокировал пользователей соцсетей Фото: Reddit

Рядом с фотографией списка офисный работник написал: "Сегодня вернулся на работу, руководство повесило это в чайной комнате. Какой год меня ждет?"

Далее последовал исчерпывающий список странных правил, который начинался с заявления: "Это не работа, это призвание".

Первое правило, сформулированное руководством, звучит так: "Есть определенные качества, которые делают нас отличной командой", а затем следует: "Мы с радостью выполняем много дополнительной работы в свободное время"; "Мы преданы этому бизнесу, поэтому всегда добровольно посещаем проводимые мероприятия"; "Мы всегда помогаем нашим коллегам по команде без просьб".

Также там есть напоминание о том, что сотрудники офиса "всегда готовы сделать больше, чем нужно", а затем следует: "Мы делаем это из любви, а не ради денег".

Руководство компании также требует от сотрудников "с нетерпением ждать возможности прийти на работу каждый день", а также приходить на работу "даже если они нездоровы", поскольку они должны "понимать, какое влияние это оказывает на коллег".

Есть там и вполне разумные правила, вроде: "Мы говорим людям, когда чувствуем себя не на 100 процентов, чтобы они знали, почему мы не такие, как обычно" и "Мы открыты и честны, и если нас что-то беспокоит, мы поговорим об этом".

Завершают список правила:

Мы всегда рады внести свой вклад в бизнес по-своему, что оказывает положительное влияние.

Мы считаем себя семьей, а не просто коллегами.

Мы не сидим на месте — мы понимаем, что эта работа подразумевает, что мы весь день в движении.

Мы не жалуемся на свои боли и недомогания — такова жизнь.

Тысячи пользователей Reddit собрались в комментариях, чтобы поделиться своим потрясением по поводу правил, а некоторые призвали сотрудника либо вступить в профсоюз, либо "бежать".

Один из комментаторов отметил, что это "самый токсичный список из всех, что я видел". А сразу несколько сообщили, что это напоминает культ и посоветовали автору поста спасаться бегством.

Напомним, на необитаемом острове в Ирландии предлагают работу для семейной пары отшельников.